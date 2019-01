Mentre cresce l'attesa per il debutto dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire dal 15 aprile , in contemporanea con gli U.S.A., HBO Asia rilascia un teaser visivamente molto accattivante intitolato Tapestry . Nel breve video, in meno di un minuto riviviamo i punti salienti del percorso di alcuni personaggi. La cosa curiosa, però, è che il tutto si sviluppa come se si trattasse di un arazzo che viene intessuto man mano che lo osserviamo: scopri di più e guarda il video

Manca ormai poco al debutto dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, e a parte il teaser ambientato nella cripta di Grande Inverno e una manciata di secondi di girato tratti dal primo episodio - ci riferiamo ovviamente all'abbraccio di Jon e Sansa quando questi finalmente fa ritorno alla fortezza della casa Stark e al primissimo incontro tra Sansa e Daenerys -, HBO è stata molto, molto, molto attenta per quanto riguarda i rilasci di materiale promozionale. HBO Asia, però, ha rilasciato un teaser visivamente molto accattivante intitolato Tapestry. Nel breve video, in meno di un minuto riviviamo i punti salienti del percorso di alcuni personaggi. La cosa curiosa, però, è che il tutto si sviluppa come se si trattasse di un arazzo che viene intessuto man mano che lo osserviamo:

Dietro la creazione di questo bellissimo teaser c'è lo studio di produzione digitale Mirari and Company . L'ottava e ultima stagione deandrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00, in contemporanea con la messa in onda americana.