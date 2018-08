Il Trono di Spade 8, secondo Natalie Emmanuel sarà emozionante e straziante

Manca ormai (relativamente) poco all'ottavo e ultimo capitolo de Il Trono di Spade, che andrà ufficialmente in onda entro la prima metà del 2019, ma ovviamente i fan della serie non stanno più nella pelle, vogliono sapere, hanno il diritto di sapere!! Ovviamente non sapremo nulla fino all'ultimo, dunque intanto teniamoci occupati con le teorie, le ipotesi e i complotti (un po' come abbiamo fatto qui, sono aperte le scommesse su chi arriverà vivo fino alla fine e chi, invece, cadrà prima degli ultimi titoli di coda).

Le prime immagini ufficiali e il primo teaser non usciranno molto probabilmente prima della fine dell'anno, ma a tenere viva la curiosità dei seguaci dello show - come se ce ne fosse bisogno, tra l'altro! - ci ha pensato Natalie Emmanuel, che in una recente intervista ha dichiarato:

"I think what we can expect from the final season of GoT is just a real push. Like in the last couple of seasons, we have seen the pace of the show increase with the stakes getting higher and higher. There are so many storylines that have to come to conclusion. We have to play them out, so the pace of the show is continuing on that sense. [...] There are so many characters and stories that haven't found their conclusion. So, this season is going to be incredibly satisfying for people. It is going to be incredibly exciting and heartbreaking." (Credo che dalla stagione finale di GoT dobbiamo aspettarci una grossa spinta in avanti. Nelle ultime due stagioni abbiamo visto lo show crescere, la posta in gioco si è fatta sempre più alta. Ci sono così tante linee narrative che devono arrivare a una conclusione. Dobbiamo portarle avanti, dunque il ritmo della serie seguirà quello visto finora. [...] Ci sono così tanti personaggi e così tante storie da portare a termine, questa stagione sarà incredibilmente soddisfacente per gli spettatori. Sarà incredibilmente emozionante, e straziante.)

Ovviamente l'interprete della saggia Missandei non ha rivelato niente di nuovo, però ha confermato che l'ultimo capitolo de Il Trono di Spade non lascerà le cose a metà, e che, come si poteva facilmente immaginare, sarà qualcosa di straziante. Insomma, preparate i fazzoletti e il defibrillatore. Non si sa mai.

Il Trono di Spade 8: l'ultima stagione in onda entro la prima metà del 2019

Il Trono di Spade 8: Il Mastino VS La Montagna?

Il Trono di Spade 8: l'addio di Maisie Williams alla serie via Twitter

Il Trono di Spade 8: ecco chi morirà e chi sopravvivrà (secondo noi)

Il Trono di Spade 8: Kit Harington e Sophie Turner sulla fine della serie