Gomorra 4, il making of del tentato agguato a Enzo. VIDEO

Dopo essere scampato all'agguato al centro massaggi nel nono episodio, Enzo , nel decimo, è nuovamente nel mirino dei suoi nemici . Ciccio Levante tenta, insieme ai suoi uomini, di farlo fuori direttamente nel suo nascondiglio a Scampia, ma Sangue Blu, in combutta con Patrizia, non si trova lì. Chi lo fa, l'agguato, l'aspetti! In attesa dell'ultimo appuntamento con la quarta stagione di Gomorra - La serie - gli episodi 11 e 12 andranno in onda venerdì 3 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic -, facciamo un giro dietro le quinte: guarda il video e scopri di più.

Dopo aver fatto scorta di mitra e fucili a pompa in un diroccato casolare in campagna, Ciccio Levante e i suoi uomini si avvicinano minacciosi all'ingresso dell'appartamento in cui Enzo e la sua fidanzata si sono nascosti nelle ultime settimane, dopo l'uccisione di Ferdinando Capaccio e dopo aver perso il controllo di Forcella. Stiamo per assistere a una delle sequenze d'azione più estese e difficili della quarta stagione di Gomorra - La serie, in onda il venerdì sera alle 21.15 su Sky Atlantic.

Siamo nel decimo episodio, per la regia di Ciro Visco (che è stato dietro la macchina da presa anche per l'episodio precedente, il nono). Da predatori a prede il passo è breve, come abbiamo visto. Ciccio e compagni scaricano una pioggia di proiettili sulla porta d'ingresso dell'appartamento, e poi, dopo aver lanciato all'interno una bomba carta, entrano con la sicurezza di chi è lì per sistemare in pochi minuti una questione fastidiosa. Una volta dentro, però, capiscono di essere finiti loro stessi in un agguato. Fuori, infatti, ci sono i fedelissimi di Sangue Blu pronti a sparare.

Girare alle Vele richiede sempre una grande preparazione, e in questo caso Visco e il direttore della fotografia Ivan Casalgrandi hanno dovuto fare un grandissimo lavoro "pre ciak", anche perché, non dimentichiamolo, le Vele sono realmente abitate da cittadini che risiedono lì. Motivo per cui la complicata sequenza dell'agguato fallito - o meglio, dell'agguato "rovesciato" - è stata girata entro la mezzanotte.

Per quanto riguarda il gruppo degli assalitori, Visco dice che la scelta di vestirli "da cacciatori", dunque con gli abiti e i colori tipici, non è stata casuale: Ciccio e i suoi vengono dalla campagna, e, proprio come dei cacciatori, si muovono avvicinandosi alla tana della loro preda. La situazione, però, si ribalta in fredda, e i cacciatori diventano a loro volta delle prede, peraltro in trappola. E' il karma, baby.

Gli ultimi due episodi della quarta stagione di Gomorra - La serie, l'undicesimo e il dodicesimo, andranno in onda venerdì 3 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic.