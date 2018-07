Proseguono le riprese della quarta stagione di Gomorra , in onda prossimamente su Sky Atlantic, e Salvatore Esposito ci tiene a tenerci aggiornati. Dopo il video con Ricky Gervais , grandissimo fan della serie, eccone arrivare un altro, questa volta insieme a Marco D’Amore, alla regia di due episodi : continua a leggere e guarda il video

Certe volte sul set nascono amicizie destinate a durare negli anni, amicizie fortissime che vanno al di là del progetto a cui si sta lavorando. Per Salvatore Esposito e Marco D'Amore è stato così. I due si sono conosciuti grazie a Gomorra: da quel momento sono diventati inseparabili, e ancora oggi sono legatissimi. Poco importa quindi se Ciro di Marzio, il personaggio di Marco D'Amore, è morto nel finale di Gomorra 3: Marco, infatti, è riuscito comunque a restare vicino al suo compagno di set, e nella quarta stagione della serie lo troveremo non più davanti alla macchina da presa, ma dietro. Il richiamo dell'obiettivo è stato però fortissimo, e non ha resistito quando Salvatore si è messo a girare un nuovo video direttamente dal set della serie:

Ecco dunque i nostri due (anti)eroi nuovamente insieme, scanzonati e "gigioni" come sempre. Certo, quel finale con quel discorso sulle bollicine è abbastanza criptico: che i due si riferiscano alle bollicine che si vedono nella scena in cui il cadavere di Ciro fluttua in acqua nel finale della terza stagione? E perché devono "rassicurarci" su queste benedette bollicine? Se qualcuno sa qualcosa, parli immediatamente!!

Scherzi a parte, Gomorra 4 andrà in onda prossimamente in prima tv su Sky Atlantic. Per ora non si sa ancora cosa accadrà, ma ciò che è certo è che Genny si troverà ad affrontare le conseguenze del sacrificio del suo migliore amico. E, siamo sicuri, non la farà passare liscia a Enzo e ai suoi...

Per tutte le news su Gomorra, in particolare per la quarta stagione, vi rimandiamo allo speciale dedicato alla serie, che trovate cliccando qui.