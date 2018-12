Gomorra 4: Ricky Gervais sul set della serie con Salvatore Esposito. VIDEO

E' il fan numero 1 della serie, quantomeno al di fuori dall'Italia, ed è anche un caro amico di Salvatore Esposito: stiamo ovviamente parlando di del comico, attore, sceneggiatore, produttore e regista Ricky Gervais , che nei giorni scorsi si è presentato sul set londinese di Gomorra 4 , in onda prossimamente su Sky Atlantic: continua a leggere e scopri di più

Sei a Londra, è una giornata come tante, non sai cosa fare e ti stai annoiando. Allora che fai? Ma chiaro: vai a farti un giro sul set londinese della quarta stagione di Gomorra per fare un saluto al tuo amico Salvatore Esposito! Ovvio, puoi farlo se ti chiami Ricky Gervais, dunque non provateci a casa! Scherzi a parte, Gervais, grande fan della serie, è veramente andato a trovare Salvatore Esposito, impegnato con le riprese di Gomorra 4 nella capitale britannica, come potete vedere nel video qui sotto, postato su Twitter dall'interprete di Gennaro Savastano:

"Gomorrah, best show in the world!" sentenzia la star inglese, e come dargli torto? La quarta stagione affronterà le conseguenze della morte di Ciro, che, nel finale della S03, ha accettato di farsi uccidere per salvare la vita a Gennaro, che per lui è sempre stato un fratello prima che un amico. Ora, dunque è guerra aperta tra Genny Savastano e Enzo e gli altri del clan di Forcella: vincerà il più forte, o vincerà il più furbo? Di sicuro vincerà il più spietato.

Ciro, in realtà, non se n'è andato del tutto: smessi i panni dell'Immortale, Marco D'Amore, infatti, si è seduto dietro la macchina da presa, debuttando alla regia proprio con la serie che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Insomma, una bella sfida, ma siamo sicuri che l'interprete di Cirù non ci deluderà.

Gomorra 4, le prime immagini dal set