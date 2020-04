Westworld, stagione 3, episodio 4: Il quarto episodio della terza stagione di Westworld - intitolato The Mother of Exiles - vede il ritorno in scena del personaggio di Ed Harris, l'inquietante William, cioè l'Uomo in Nero. Che, a essere sinceri, non è messo molto bene, ma alla Delos c'è assolutamente bisogno di lui, altrimenti Serac si comprerà l'interà società. Mentre il misterioso miliardario francese manda Maeve in missione - bisogna scoprire cosa sta combinando Dolores e in che modo ha intenzione di distruggere il futuro previsto e organizzato da Rehoboam -, Bernard e Stubbs, arrivati a Los Angeles, si mettono sulle tracce di Liam Dempsey Jr. Ma è anche finalmente tempo di scoprire chi si nasconde dentro i corpi sintetici di Charlotte Hale e del fixer Martin Connells. Intenzionato a distruggere il Sistema, Caleb è pronto a seguire Dolores e a portare a termine la rivoluzione da lei promessa. - Non perdere il quarto episodio di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 6 aprile alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in onda in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.