Zendaya
James Van Der Beek
Gwendoline Christie
Clea DuVall e Natasha Lyonne
Robin Wright
Rachel Brosnahan
Nikolaj Coster-Waldau
Sandra Oh
Christina Applegate
Alfie Allen
Emilia Clarke
Julia Louis-Dreyfus
Kathryn Newton
Patricia Arquette
Kit Harington
Naomi Watts
Milo Ventimiglia
Amy Adams
Anna Chlumsky
Tony Hale
Lena Headey
Mandy Moore
Jared Harris e Allegra Riggio
Phoebe Waller-Bridge
Regina King
Terrence Howard
Maisie Williams
Sophie Turner
Taraji P. Henson
Kristen Bell
Bob Odenkirk
Manny Jacinto e Jameela Jamil
Laverne Cox attends
Paul Dano e Zoe Kazan
Michelle Williams e Busy Philipps
Kerry Washington
Charlie Barnett
Patricia Clarkson
Jodie Comer