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Zendaya

Emmy Awards 2019, tutti i vincitori: Game of Thrones è il Miglior Drama
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James Van Der Beek

Emmy Awards 2019: tutte le nomination
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Gwendoline Christie

Emmy Awards e quegli attori alla prima nomination
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Clea DuVall e Natasha Lyonne

Emmy 2019: Maisie Williams, Lena Headey, Sophie Turner e Gwendoline Christie in nomination
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Robin Wright

Emmy Awards 2019: tutte le nomination
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Rachel Brosnahan

Emmy 2019, Amy Adams e Patricia Clarkson in nomination per Sharp Objects
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Nikolaj Coster-Waldau

Emmy 2019, 7 nomination per Escape at Dannemora
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Sandra Oh

Emmy 2019: tra i candidati c'è anche Mahershala Ali di True Detective 3
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Christina Applegate

Emmy 2019, le nomination di Sky Atlantic: Succession
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Alfie Allen

Emmy 2019: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau e Alfie Allen in nomination
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Emilia Clarke

Emmy 2019: Emilia Clarke e Kit Harington in nomination per il finale di Game of Thrones
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Julia Louis-Dreyfus

Emmy 2019, le nomination di Sky Atlantic: Chernobyl
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Kathryn Newton

Emmy 2019: Don Cheadle in nomination per Black Monday
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Patricia Arquette

Emmy 2019, le nomination di Sky Atlantic: House of Cards 6
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Kit Harington

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Naomi Watts

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Milo Ventimiglia

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Amy Adams

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Anna Chlumsky

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Tony Hale

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Lena Headey

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Mandy Moore

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Jared Harris e Allegra Riggio

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Phoebe Waller-Bridge

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Regina King

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Terrence Howard

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Maisie Williams

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Sophie Turner

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Taraji P. Henson

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Kristen Bell

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Bob Odenkirk

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Manny Jacinto e Jameela Jamil

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Laverne Cox attends

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Paul Dano e Zoe Kazan

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Michelle Williams e Busy Philipps

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Kerry Washington

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Charlie Barnett

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Patricia Clarkson

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Jodie Comer

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