Domenica 22 settembre al Microsoft Theatre a Los Angeles ha avuto luogo la cerimonia ufficiale dei 71º Primetime Emmy Awards, cerimonia che ha visto premiati i programmi scripted in onda in prima serata trasmessi/rilasciati online tra il mese di giugno del 2018 e il mese di maggio del 2019, dunque per alcune serie dell'anno solare 2019, per esempio la prima stagione della travogente Euphoria, se ne riparlerà il prossimo anno.

Ottimi risultati per The Marvelous Mrs. Maisel e per Fleabag (Miglior comedy), che, spiace dirlo, purtroppo rubano la scena all'ultima stagione di Veep, nello specifico a Tony Hale, Anna Chlumsky e Julia Louis-Dreyfus: ci aspettavamo tutti quantomeno la vittoria dell'interprete della terribile Selina Meyes - la tendenza in genere è sempre stata quella di premiare, anche in forma di commiato, le stagioni finali, specialmente nel caso di serie portatrici di un certo impatto culturale e andate in onda per molti anni -, ma purtroppo così non è stato.

Nessun premio attoriale per l'ottima Chernobyl, però Johan Renck e Craig Mazin si portano a casa rispettivamente gli Emmy come Miglior regia per una miniserie o film-tv e Miglior sceneggiatura per una miniserie o film-tv. La limited series di casa HBO, andata in onda in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic tra maggio e giugno di quest'anno, vince in compenso il riconoscimento come Miglior miniserie: senza nulla togliere agli altri titoli in gara, vittoria meritatissima.

Peter Dinklage a parte (Miglior attore non protagonista di una serie drama) - che peraltro aveva già vinto altre 3 volte durante alcune edizioni passate proprio in questa categoria, un vero e proprio record! -, nessun premio attoriale neanche per Il Trono di Spade, ma in compenso l'ultima stagione della serie cult di casa HBO agguanta la vittoria più prestigiosa, quella come Miglior drama. GoT tutto sommato se ne va in bellezza (e con centinaia di premi vinti nel corso di un decennio), e passa il testimone ai suoi futuri prequel.

Di seguito, l’elenco completo dei vincitori (clicca qui per scoprire le nomination di questa edizione)

Miglior drama

Game of Thrones

Miglior comedy

Fleabag

Miglior miniserie

Chernobyl

Miglior film-tv

Black Mirror: Bandersnatch

Miglior attore di una serie drama

Billy Porter, Pose

Miglior attrice di una serie drama

Jodie Comer, Killing Eve

Miglior attore di una serie comedy

Bill Hader, Barry

Miglior attrice di una serie comedy

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior attore non protagonista di una serie drama

Peter Dinklage, Game of Thrones

Miglior attrice non protagonista di una serie drama

Julia Garner, Ozark

Migliore attore non protagonista di una serie comedy

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior attrice non protagonista di una serie comedy

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior attore in una miniserie o film-tv

Jharrel Jerome, When They See Us

Miglior attrice in una miniserie o film-tv

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film-tv

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film-tv

Patricia Arquette, The Act

Miglior regia per una serie drama

Jason Bateman, Ozark (Reparations)

Miglior regia per una serie comedy

Harry Bradbeer, Fleabag (Episode 1)

Miglior regia per una miniserie o film-tv

Johan Renck, Chernobyl

Miglior sceneggiatura per una serie drama

Jesse Armstrong, Succession (Nobody is ever missing)

Miglior sceneggiatura per una serie comedy

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Episode 1)

Miglior sceneggiatura per una miniserie o film-tv

Craig Mazin, Chernobyl

Miglior guest star femminile di una serie drama

Cherry Jones, The Handmaid's Tale

Miglior guest star maschile di una serie drama

Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

Miglior guest star femminile di una serie comedy

Jane Lynch, The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior guest star maschile di una serie comedy

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Per la lista completa di tutti i vincitori, compresi quelli dei premi tecnici, vi rimandiamo al sito ufficiale degli Emmy.