Mentre su Sky Atlantic sta per arrivare la settima e ultima stagione di Veep (da mercoledì 7 agosto in seconda serata, alle 23.25), Julia Louis-Dreyfus si gode l'ennesima nomination, la settima, per il ruolo di Selina Meyer, la terribile protagonista della serie di casa HBO creata da Armando Iannucci. Dopo sei Emmy, uno per ogni stagione, riuscirà "nostra Signora della comedy" a conquistare un altro premio e a diventare la prima attrice che si è portata a casa un Emmy per ogni stagione? Lo scopriremo il 22 settembre (in Italia, causa fuso orario, il 23. Intanto, eccola gallery con le sue foto più belle. -