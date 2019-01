Das Boot, episodio 7 e 8: E tu da che parte stai? FOTO

L'U-612 è in difficoltà, e non è detto che si riesca a evitare il peggio. Ovviamente a bordo la tensione è palpabile, così come la paranoia. Il ritorno a casa non è scontato, ma ciò che è certo è che, se ne usciranno vivi, gli uomini dell'equipaggio, Hoffman e Tennstedt compresi, non saranno mai più gli stessi. Dopo i disaccordi con Carla, Simone si avvicina a Forster. Lui ovviamente non sa che lei gli sta nascondendo qualcosa...eppure qualche dubbio inizia a venirgli. E non c'è niente di peggio di Hagen Forster, un uomo la cui fedeltà al regime è pressoché assoluta, intenzionato a scoprire la verità e sul piede di guerra. Il rapimento di Gluck arriva nel momento peggiore e rischia di mettere in serio pericolo la vita di molte persone. Simone riceve una notizia sconvolgente riguardo suo fratello: se è vero che Frank è morto, allora non le resta che una sola cosa da fare. Guarda le foto degli ultimi due episodi, il settimo e l'ottavo, di Das Boot, in onda in prima tv su Sky Atlantic venerdì 25 gennaio alle 21.15 - Das Boot, scopri lo speciale sulla serie - Le foto più belle di Lizzy Caplan, da Masters of Sex a Das Boot - Das Boot, dal film alla serie tv