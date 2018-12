Dal divertente e indimenticabile teen movie Mean Girls alla rinomata serie tv Masters of Sex , passando per True Blood , Party Down , New Girl , Cloverfield , 127 Ore e The Disaster Artist : la carriera di Lizzy Caplan finora è stata ricca e variegata, e ora si arricchirà ancora di più grazie alla sua partecipazione in Das Boot , la nuova produzione originale targata Sky Deutschland (con Bavaria Fiction e Sonar Entertainment), in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da venerdì 4 gennaio . In attesa di apprezzarla nuovamente sui nostri schermi, sfoglia la gallery con le foto più belle di Lizzy Caplan