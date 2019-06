Catch-22, le anticipazioni del quinto episodio

Pieno di tristezza, di rabbia e di senso di colpa per la morte di Nately, Yossarian viene duramente ripreso da Catchcart e da Korn. Il Colonnello è particolarmente irato: ammettere l’errore di YoYo ricadrebbe su di lui, sarebbe un chiaro segno della sua incapacità di tenere in riga i suoi soldati, pertanto c’è una sola cosa da fare, cioè dargli una bella medaglia. Sì, la situazione è sempre più assurda. Bisogna dare la cattiva notizia a Clara, così Yossarian si fa accompagnare a Roma da Milo. Il bordello, però, è stato chiuso: che fine hanno fatto Marcello e le ragazze? La brutalità della guerra, che trasforma gli uomini in bestie (senza offesa per le bestie!) non risparmia niente e nessuno, neanche la Città Eterna. Intanto, i traffici di Milo si fanno sempre più complessi e tirano in ballo sempre più persone…anche i tedeschi! Scheisskopf, che nel frattempo è stato promosso a Generale, è il nuovo responsabile delle operazioni nell’area del Mediterraneo, per la gioia di Yossarian…

Catch-22, le anticipazioni del sesto episodio

Dopo aver assistito alla morte di un altro compagno, Yossarian, ancora sconvolto, accetta la proposta di Milo, che gli chiede aiuto per sistemare un affare piuttosto importante. Il conflitto volge al termine, ma ormai ha già fatto (quasi) tutti i danni che poteva fare. In molti sono morti, e in molti moriranno. Non è solo la guerra a essere assurda: probabilmente è l’intera specie umana.

