Catch-22, la trama della serie TV con George Clooney

Catch-22: la trama della serie tv

Catch-22 - serie tv in 6 episodi tratta dall'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 di Joseph Heller - è ambientata nel nostro Paese durante la seconda guerra mondiale e racconta la storia del giovane aviatore statunitense John Yossarian. Prima ancora dei presunti nemici, il suo problema sono, banalmente, i suoi stessi superiori: il numero delle missioni da completare aumenta di settimana in settimana, e il giorno del congedo, per Yossarian, si fa sempre più distante, al punto da diventare quasi un miraggio.

In realtà un modo per evitare di dover combattere ancora ci sarebbe e Yossarian vorrebbe provarci. Per riuscirci, però, il giovane aviatore finirebbe per incappare nel paradossale Comma-22, che stabilisce che: Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo.

Acuta riflessione sulle assurdità della guerra - che, secondo Heller, mai in nessun caso ha senso -, Catch-22 ci porta dentro un mondo in cui la precarietà dell'esistenza è la normalità, un mondo in cui chi è sano di mente è disposto a dichiararsi folle, con tutte le conseguenze del caso, pur di sopravvivere un altro giorno.



Nel cast della serie - girata in Italia, tra il Lazio e la Sardegna - troviamo: Hugh Laurie (Maggiore de Coverley), Christopher Abbott (John Yossarian), Kyle Chandler (Colonnello Cathcart), George Clooney (Tenente Scheisskopf), Daniel David Stewart (Milo Minderbinder), Austin Stowell (Nately), Graham Patrick Martin (Orr), Pico Alexander (Clevinger), Jon Rudnitsky (McWatt), Gerran Howell (Kid Sampson), Giancarlo Giannini (Marcello), Lewis Pullmann (Maggiore Major), Kevin J. O’Connor (Tenente Colonnello Korn), Grant Heslov (Dott. Daneeka), Jay Paulson (Il Cappellano), Tessa Ferrer (Infermiera Duckett), Viola Pizzetti (Ines), Julie Ann Emery (Marion Sheisskopf), Valentina Bellè (Clara).



