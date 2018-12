Diffuse le prime immagini di CATCH-22 , la nuova produzione originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures e attesa al debutto su Sky Atlantic nella primavera 2019. Una miniserie evento in sei parti da un classico della letteratura americana del XX secolo - l’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia con il titolo di Comma 22 ) - prodotta, diretta e interpretata da George Clooney (Syriana , Good Night, and Good Luck , Gravity ). Nel cast anche HUGH LAURIE, CHRISTOPHER ABBOTT, KYLE CHANDLER e GIANCARLO GIANNINI. In onda in Italia su Sky Atlantic il prossimo anno in primavera: sfoglia la gallery