Catch-22 sta finalmente per atterrare in Italia. Tratta dal libro Comma 22 , la nuova produzione originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures debutterà dal 21 maggio su Sky Atlantic nel cast anche Hugh Laurie, Giancarlo Giannini e Christopher Abbott.

Catch-22 sta per planare sul territorio italiano. La nuova produzione Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures arriverà su Sky Atlantic a partire dal 21 maggio. Nei mesi scorsi sono state pubblicate le prime immagini della serie che si appresta a conquistare il cuore del pubblico italiano (clicca qui per vedere le foto distribuite).

Tra i protagonisti George Clooney che ha avuto un ruolo fondamentale anche nella produzione, infatti l’artista non ha soltanto recitato ma ha anche ricoperto il ruolo di produttore buttandosi a capofitto in questa nuovo progetto che verrà distribuito anche negli Stati Uniti d’America su Hulu. La serie è composta da un totale di sei episodi ed è stata girata in Italia tra Lazio e Sardegna, al centro di tutto il paradosso del Comma 22.

Catch-22: il libro e il paradosso da cui fuggire

Catch-22 si ispira all’omonimo romanzo di Joseph Heller pubblicato nel 1961. Il libro è sicuramente uno dei più avvincenti, famosi e influenti della letteratura a stelle e strisce, infatti da alcuni viene indicato come il punto di inizio della letteratura postmoderna.

Il romanzo è ambientato durante la seconda guerra mondiale, i protagonisti sono un gruppo di giovani aviatori che si trovano in Italia per il conflitto bellico. La voglia di tornare a casa è tanta ma ciò sarà possibile solo dopo aver portato a termine tutte le missioni di volo che però sembrano aumentare giorno dopo giorno.

La tensione dei ragazzi viene aumentata dalla presenza di superiori che non sembrerebbero voler fare i loro interessi, a questo punto la soluzione per fare ritorno dagli effetti il prima possibile sembra essere soltanto una, ovvero dichiararsi pazzo e quindi incapace di proseguire con le missioni aeree Tuttavia, qui arriva proprio il paradosso del Comma 22, infatti chi è pazzo può richiedere di essere allontanato dalle missioni aeree, ma chi lo chiede non può essere pazzo. Quale sarà quindi il destino dei protagonisti?

Catch-22: il ruolo di George Clooney

Catch-22 vanta la presenza di George Clooney che ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione, per quanto riguarda la sceneggiatura, troviamo le firme di Luke Davues e David Michôd che hanno anche ricoperto il ruolo di produttori esecutivi al fianco di Richard Brown e Steve Golin per Anonymous Content e di George Clooney e Grant Heslov per la Smokehouse Pictures.

Catch-22: il cast della serie

Nel cast troviamo grandi nomi del mondo del cinema internazionale, il primo è sicuramente quello di George Clooney che nel corso della sua carriera ha preso parte a pellicole che hanno riscritto la storia della settima arte, tra i suoi grandi successi anche i numerosi riconoscimenti conquistati, tra i quali l’Oscar come “miglior attore non protagonista” per "Syriana" nel 2006 e quello come "miglior film" per “Argo” nel 2013.

Al suo fianco il celebre Hugh Laurie, vincitore di ben tre Golden Globe e tra gli artisti più amati al mondo, il talentuosissimo Christopher Abbott, l’iconico Kyle Chandler e infine Giancarlo Giannini, portabandiera del cinema italiano. Per quanto concerne il cast femminile spicca la presenza di Valentina Bellé (Dolceroma, Fabrizio De André-Principe Libero) che interpreta una prostituta

Catch-22: la data di uscita

Catch-22 è composta da un totale di sei episodi che sono pronti a portare i telespettatori tra gli intrighi, le paure e gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale. L’appuntamento da segnarsi in è agenda è per martedì 21 maggio, alle 21:15, su Sky Atlantic.