Dalle 19 di oggi George Clooney e le altre star della serie Catch-22 sfileranno sul red carpet del The Space Cinema Moderno in piazza della Repubblica, in occasione del'anteprima della nuova produzione originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures: Catch-22 debutta con i primi due episodi martedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic. Continua a leggere per saperne di più e guarda il trailer

Roma, 13 maggio 2019, la star più attesa di questo lunedì è George Clooney nella capitale in occasione dell'anteprima europea targata Sky di "Catch - 22". L'attore insieme al cast della serie sfilerà sul red carpet del The Space Cinema Moderno, a partire dalle 19. La serie tv vede protagonista Clooney nei panni del regista, del produttore e dell’attore. Il premio Oscar ha un’agenda fitta di incontri insieme al resto degli attori che vede tra gli altri, Christopher Abbott e Kyle Chandler, il nostro Giancarlo Giannini (il popolare attore italiano interpreta Marcello interpreta il proprietario di una casa d’appuntamenti), Hugh Laurie, registi, produttori e sceneggiatori del calibro di Grant Heslov, Luke Davies e Richard Brown. L’attenzione della stampa, dei paparazzi e dei fan è concentrata su George che in Italia, peraltro, è ormai di casa. L’unica a potergli rubare la scena potrebbe essere la sua dolce metà, la moglie Amal di cui però non si hanno conferme circa la partecipazione al grande evento. C’è chi spera di vederla comparire addirittura con i gemelli Ella e Alexander, ma al momento nessuna notizia è certa.



Pronta al suo debutto su Sky Atlantic, Catch-22, è la nuova produzione originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures, tratta dall'omonimo romanzo del 1961 di Joseph Heller. Un classico della letteratura antimilitarista americana, è prodotta, diretta e interpretata da George Clooney. L'appuntamento con i primi due episodi vi aspetta martedì 21 maggio alle ore 21.15 su Sky Atlantic. La serie, girata in Italia tra Olbia (Sardegna), Roma e Viterbo è composta da sei episodi, ogni martedì andranno in onda due episodi e il finale di stagione è previsto per il 4 giugno.

Sulla scia del libro, la serie tv racconta una delle più avvincenti storie della letteratura americana, tanto da essere considerato da molti come il punto di inizio della letteratura postmoderna. Ambientata durante la seconda guerra mondiale, ha come protagonisti un gruppo di giovani aviatori che si trovano in Italia per motivi bellici e che vorrebbero tornare a casa il prima possibile. La priorità però è rappresentata dalle varie missioni di volo che aumentano quotidianamente e fanno salire la tensione surriscaldando gli animi. C’è un unico modo per darsi alla fuga, ma è di per sé paradossale. Stiamo parlando del Comma-22 per cui chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma nel momento stesso in cui fa tale richiesta, dimostra automaticamente di non essere pazzo, perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare in quelle missioni. Ma non vogliano anticiparvi troppo, l’appuntamento con il Capitano John Yossarian, bombardiere della USA Air Force, gli alleati e i nemici, è su Sky Atlantic.