Catch-22, la trama

Catch-22 – il paradosso della guerra sta per arrivare in Italia. La serie è tratta dal romanzo di Joseph Heler, Comma 22, pubblicato nel 1961. Il libro, così come l’omonima serie tv, narra una delle più avvincenti storie della letteratura americana, tanto da essere considerato da molti come il punto di inizio della letteratura postmoderna.

Il romanzo è ambientato durante la seconda guerra mondiale e ha come protagonisti un gruppo di giovani aviatori che si trovano in Italia per motivi bellici. Ovviamente, la voglia di tornare a casa è tanta, ma la possibilità di poterlo fare è ridotta, in quanto è possibile solo dopo aver portato a termine le missioni di volo che aumentano di giorno in giorno. I superiori, inoltre, non fanno altro che aumentare la tensione dei ragazzi e la soluzione per tornare a casa è solo una: dichiararsi pazzo, e di conseguenza incapace di proseguire le missioni belliche.

Tuttavia, il Comma 22 ha un paradosso piuttosto ambiguo: chi è pazzo può richiedere di essere sospeso dalle missioni aree, ma chi lo chiede non può essere pazzo. Protagonista è il Capitano John Yossarian, bombardiere della USA Air Force, furioso perché tutti stanno cercando di ucciderlo: non solo i nemici, ma anche i suoi stessi alleati, che aumentano il numero di missioni necessarie per ottenere il congedo.

Il cast della serie

Il cast della serie vede la presenza di attori molto interessanti tra cui, in primis, George Clooney. Il suo ruolo è stato fondamentale nella produzione, poiché ha prodotto la serie e non solo: l’ha co-diretta con Ellen Kuras e Grant Heslov. Il personaggio di Clooney è il Tenente Scheisskopf, il comandante del campo d’addestramento che ama leggere manuali sulle marce (la sua specialità è organizzare parate) e usa soldati di cioccolata e cowboy di plastica per inscenare le sue manovre.

Il ruolo del protagonista John Yossarian, invece, è di Christopher Abbot. Tra gli altri attori troviamo Kyle Chandler (Colonnello Catchart), Hugh Laurie (Maggiore De Coverley) e gli italiani Giancarlo Giannini (Marcello), Valentina Bellè (Clara) e Viola Pizzetti (Ines).

La serie è stata girata in Italia, in location favolose: Olbia (Sardegna), Roma e Viterbo hanno fatto da cornice a Catch-22, le cui riprese si sono svolte dal 28 maggio al 30 agosto 2018. Sicuramente, la bellezza di questi luoghi italiani ha donato un tocco speciale alle immagini del film!

Dove vedere Catch-22

Catch-22 inizia il 21 maggio, ed è composta da 6 episodi. Ogni martedì andranno in onda 2 episodi, e il finale di stagione è previsto per il 4 giugno. L’appuntamento è su Sky Atlantic, alle 21.15, ma è possibile rivedere la serie su Sky On Demand, in caso ve la perdeste.