Giornata Mondiale Ufo, le serie tv da vedere sugli extraterrestri

TORCHWOOD - Nata come spin-off di Doctor Who, la terza stagione del progetto è stata concepita come una miniserie intitolata Torchwood: Children of Earth (in onda nel 2009). Tutti i bambini della Terra nello stesso istante rimangono paralizzati dicendo “Stiamo arrivando”. Si scopre che una razza aliena è in contatto con il governo inglese dal 1965 e ora chiede il sacrificio di milioni di bimbi e minaccia l’invasione del pianeta. Un’agenzia governativa segreta, che di solito investiga su fatti legati agli extraterrestri, deve fare di tutto per evitare la catastrofe