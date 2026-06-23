Figura chiave del mondo televisivo statunitense, è morto il 23 giugno 2006. Detiene il record di produttore più prolifico nella storia della tv americana, con 218 crediti. Tra i suoi progetti più famosi anche Love Boat, Dynasty e Starsky & Hutch

Aaron Spelling è noto in tutto il mondo come produttore di alcune delle più famose serie televisive americane, molte delle quali diventate dei cult. Ha prodotto Beverly Hills 90210 che ha contribuito a lanciare la carriera d’attrice della figlia Tori Spelling, ma è stato anche tra gli artefici del successo di altri progetti come Love Boat, Starsky & Hutch e Dynasty. Morto il 23 giugno 2006, a venti anni dalla scomparsa detiene ancora il record come produttore più prolifico nella storia della tv americana, con 218 crediti come produttore e produttore esecutivo.

La storia di Aaron Spelling Aaron Spelling è nato a Dallas, in Texas, il 22 aprile 1923, da genitori russi di religione ebraica. Il padre David era un sarto e il cognome originale della famiglia era Sperling, che in tedesco significa sparviero. L’infanzia del futuro re dei produttori americani non è stata del tutto tranquilla. A 8 anni, Aaron Spelling ha avuto un crollo nervoso che lo ha costretto a restare a casa da scuola a causa di episodi di bullismo da parte dei compagni che lo prendevano in giro per le sue origini con insulti razzisti. Spelling ha successivamente raccontato che proprio in quel periodo ha iniziato a leggere romanzi d’amore che gli furono di grande aiuto per il suo futuro lavoro. Prima di diventare produttore, Aaron ha partecipato anche alla Seconda guerra mondiale prestando servizio, dal 1942 al 1945 nell’United States Army Air Forces dal quale, al termine dell'arruolamento, ha ottenuto una croce di bronzo e un Purple Heart, decorazione riservata ai feriti in combattimento. Nel 1949 si è poi laureato alla Southern Methodist University. Vedi anche Addio a Corey Parker, attore di Will & Grace e Love Boat

La carriera da sceneggiatore a prouttore Dopo diverse prove da attore, Spelling ha venduto la sua prima sceneggiatura nel 1954 per la serie Jane Wyman Theater. Negli anni successivi ha continuato a scrivere soggetti per diversi altri sceneggiati televisivi come Playhouse 90 e Carovane verso il West. Prima di intraprendere del tutto la carriera nell’ambito della produzione, ha recitato nella serie western Gunsmoke e ha preso parte come attore ad altre pellicole come L’amante sconosciuto e Hanno ucciso Vicki. Nei primi anni ’60 ha prodotto le serie La legge di Burke e Mod Squad, i ragazzi di Greer grazie alle quali è entrato alla ABC. Tra il 1960 e il 1980 ha prodotto serie destinate a dominare i palinsesti come Cuore e batticuore, Love Boat, Starsky & Hutch, Charlie’s Angels e Fantasilandia. Ha prodotto anche la soap opera di grandissimo successo Dynasty e In casa di Lawrence. In quegli anni le sue produzioni si sono aggiudicate diversi Emmy Awards. Vedi anche Dynasty, i look del cast della serie tv che esordiva in tv 44 anni fa

Il cult Beverly Hills 90210 Negli anni ’90 Aaron Spelling ha deciso di produrre una serie rivolta al pubblico più giovane, Beverly Hills 90210, in cui vengono trattati temi vicini ai ragazzi ma, all’epoca, considerati ancora tabù in televisione come droga, aborto e sessualità. Beverly Hills 90210 è stato un successo indiscusso diventato un immediato cult. Durante la messa in onda ha generato un proficuo merchandising oltre a rendere i giovanissimi protagonisti della serie, tra cui la figlia Tori Spelling, delle vere e properie star. Dal successo di Beverly Hills 90210, Spelling ha realizzato anche una serie simile dedicata a un target più adulto: Melrose Place. Da metà anni Novanta fino alla morte avvenuta nel 2006, Spelling ha prodotto altre serie di successo tra le quali Streghe e Settimo cielo. Quest’ultima, con le sue 11 stagioni, si è aggiudicata il primato di serie più longeva prodotta da Aaron. Oltre alle serie, Spelling ha prodotto anche oltre 100 film per tv e cinema e diretto 10 commedie teatrali. Leggi anche Beverly Hills - 90210 torna in HD, dove vedere tutte le stagioni