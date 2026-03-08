È morto a 60 anni Corey Parker, attore statunitense noto per i suoi ruoli in televisione e al cinema, tra cui le serie Will & Grace e Love Boat: The Next Wave. Nato a New York, Parker aveva recitato anche in film come 9 settimane e ½ e Venerdì 13: il terrore continua. L’attore si è spento a Memphis, in Tennessee, dopo una lunga battaglia contro un tumore. Negli ultimi anni era diventato anche un apprezzato acting coach

Addio a Corey Parker, attore di Will & Grace e Love Boat: aveva 60 anni

È morto a 60 anni Corey Parker, attore statunitense noto al pubblico televisivo per le sue apparizioni nelle serie Will & Grace e Love Boat: The Next Wave e per una carriera iniziata negli anni Ottanta tra cinema, tv e teatro. Parker si è spento il 5 marzo a Memphis, nel Tennessee, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata dalla famiglia al sito TMZ.

Nel corso della sua carriera Parker aveva lavorato sia nel cinema che in televisione, attraversando diversi generi, dalle commedie romantiche agli horror fino ai film televisivi e alle sitcom.

Gli esordi tra cinema e televisione

Nato a New York l’8 luglio 1965, Corey Parker aveva iniziato molto presto il suo percorso artistico. Diplomato alla High School of Performing Arts di Manhattan, aveva studiato recitazione con alcuni importanti insegnanti legati all’Actors Studio, tra cui Uta Hagen e Susan Batson, diventando successivamente membro sia dell’Actors Studio sia dell’Ensemble Studio Theatre.

La sua carriera cinematografica decolla negli anni Ottanta. Tra i suoi primi ruoli al cinema ci sono Venerdì 13: il terrore continua (1985), quinto capitolo della celebre saga horror, e il film cult 9 settimane e ½ (1986) diretto da Adrian Lyne. Nel corso del decennio appare anche in titoli come Biloxi Blues di Mike Nichols e How I Got Into College.

Negli anni Novanta Parker alterna cinema e televisione, partecipando a film come White Palace e a numerosi progetti televisivi.