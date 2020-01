A Discovery of Witches, stagione 1, episodio 1: Dopo il ritrovamento di un antico manoscritto nascosto al sicuro nella Biblioteca Bodleiana di Oxford, la vita della giovane studiosa di Storia Diana Bishop prende una piega inaspettata. Diana, infatti, è una strega, ma ha rinnegato la sua natura. Ad ogni modo, il ritrovamento del tomo la costringe a prendere atto del fatto che lei non è un semplice essere umano, anche perché il suo cammino sta per incrociare quello di Matthew Clairmont, un affascinante vampiro centenario alla ricerca del libro da moltissimi anni. - A Discovery of Witches, stagione 1, episodio 2: Mentre Matthew lotta contro i suoi desideri, Diana si ritrova da sola a gestire dei nemici potenzialmente molto pericolosi. Nemici che includono anche il potente stregone Peter Knox. Sfoglia la gallery con le immagini del primo e del secondo episodio di A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe, in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia mercoledì 29 gennaio alle 21.15.