E' in arrivo su Sky Atlantic la romantica e affascinante serie tv A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe , adattamento televisivo della Trilogia delle anime di Deborah Harkness. La storica e riluttante strega Diana Bishop trova inaspettatamento un manoscritto stregato rimasto nascosto per moltissimi anni presso la Biblioteca Bodleiana di Oxford. A quel punto, è costretta a prendere atto del fatto di fare parte di un mondo dominato dalla magia: ci sono dei misteri che hanno bisogno di essere svelati, altrimenti l'equilibrio sarà destinato a infrangersi. In suo aiuto arriva Matthew Clairmont, un professore esperto di biochimica che però non è un essere umano: è un vampiro. Nonostante tra streghe e vampiri non sia mai corso buon sangue, i due giurano di proteggere il libro e di andare a fondo di alcune questioni che potrebbero minacciare l'esistenza delle creature magiche nel mondo. Nel cast Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel, Louise Brealey, Malin Buska, Aiysha Hart, Owen Teale, Alex Kingston, Valarie Pettiford, Trevor Eve, Lindsay Duncan. L'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 29 gennaio: scorri la gallery con le foto di A Discovery of Witches.