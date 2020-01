di Matteo Rossini

Siete pronti per immergervi in un mondo incantato, misterioso e imprevedibile? L’appuntamento da non perdere è con la serie A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe, in onda su Sky Atlantic, ogni mercoledì alle 21.15, a partire dal 29 gennaio. Nell’attesa, scopriamo insieme alcuni dettagli sul trailer.

Prendete la vostra agenda, apritela su mercoledì 29 gennaio e cancellate qualunque impegno preso per la serata, A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe (qui potete trovare le foto della serie) sta per arrivare.

La serie è basata sulla Trilogia delle anime della scrittrice britannica Deborah Harkness che nel 2011 conquistò tutto il mondo con i tre romanzi di fama internazionale.

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe prende il nome dal titolo originale del romanzo, tradotto nella versione in italiano ne Il libro della vita e della morte, seguito da L’ombra della notte e Il libro della vita. In attesa di vedere cosa accadrà nella serie, scopriamo insieme alcuni dettagli sul trailer.

1) Una storia d’amore

I protagonisti della serie sono la strega Diana Bishop e il vampiro Matthew Clairmont, esseri magici da sempre contrapposti, tuttavia il destino sembrerebbe averli legati, cosa nascerà dalla loro alleanza?

2) Il ruolo del manoscritto

Stando a quanto visto nel trailer, il manoscritto ritrovato all’interno della biblioteca Bodleiana di Oxford sembrerebbe essere il fulcro narrativo della serie. Il libro potrebbe contenere qualcosa di davvero importante, ma cosa? Quale sarà il suo ruolo?

3) Bisogna essere pronti a tutto

L’incontro di Diana e Matthew dà vita a qualcosa di imprevedibile scombussolando le carte, infatti cambiamenti inaspettati non interesseranno soltanto le loro vite.

4) Chi è il nemico?

Corse, tranelli, dubbi e misteri, il trailer, dalla durata di quasi due minuti, mostra numerose e adrenaliniche scene della serie permettendone di comprenderne alcuni elementi, ma cosa comporterà il ritrovamento del libro? Chi sarà il nemico di Diana e Matthew?

5) Cosa ha portato alla situazione attuale?

Il trailer si apre con un frase che introduce immediatamente il pubblico all’interno della serie: “Un tempo il mondo era pieno di meraviglia ma adesso appartiene agli esseri umani”.