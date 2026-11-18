Il 19 novembre esce su Netflix la nuova creazione di Graham Moore: otto episodi sulla storia dei due ex giovani prodigio Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, che volevano rivoluzionare il sistema della finanza mondiale ma sono finiti in carcere per una frode da otto miliardi di dollari. I protagonisti hanno i volti di Anthony Boyle e Julia Garner Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L’ambizione e il successo, poi l’accusa di frode, le condanne e il carcere. C’è tutto questo in The Altruists, nuova serie che arriva il 19 novembre su Netflix e racconta la storia dell’ascesa e del crollo dell’exchange di criptovalute FTX (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Al centro ci sono i due protagonisti: Sam Bankman-Fried, interpretato da Anthony Boyle, e Caroline Ellison, che ha il volto di Julia Garner.

La trama La serie, creata da Graham Moore, racconta l’ascesa e il crollo, nel 2022, di FTX. Le otto puntate sono incentrate su Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX e della società di trading di criptovalute Alameda Research, e sulla sua socia in affari e fidanzata Caroline Ellison, co-CEO di Alameda. Una coppia di giovanissimi che voleva rivoluzionare il sistema della finanza mondiale, ma è finita con un’accusa per frode da otto miliardi di dollari. La serie è ispirata anche agli articoli del New York Magazine scritti da Kevin T. Dugan e Jen Wieczner. Il cast Il cast di The Altruists comprende, oltre a Boyle e Garner, Alex Lawther nel ruolo di Sam Trabucco (co-CEO di Alameda Research) e Matt Rife in quello di Ryan Salame (CEO di FTX Digital Markets). Madison Hu è Constance Wang (COO di FTX), Karan Soni interpreta Nishad Singh (responsabile dell'ingegneria di FTX), Eugene Young ha il ruolo di Gary Wang (CTO di FTX) e Naomi Okada è Claire Watanabe. Vedi anche Madonna e Julia Garner a Venezia sulle note di Like a Virgin. VIDEO

Una scena di The Altruists - ©Webphoto

Perché la serie si intitola The Altruists? Il titolo della serie sembra stonare con le azioni portate avanti dai protagonisti, ma per il creatore Graham Moore - Premio Oscar nel 2015 per la Miglior sceneggiatura non originale per The Imitation Game - non è così: “Credo sinceramente che, fin dal primo giorno, sia Sam che Caroline fossero persone profondamente altruiste, decise a fare tutto il bene possibile per il maggior numero di persone - ha spiegato Moore a Tudum - Eppure, nel corso degli anni raccontati nella nostra serie, spinti dalle migliori intenzioni, hanno finito per convincere se stessi e l’un l’altra a commettere una serie di crimini terribili. Trovo che sia un aspetto estremamente affascinante: come persone animate dalle migliori intenzioni arrivino, passo dopo passo, a giustificare prima una piccola bugia, poi una menzogna un po’ più grande, e così via. Credo che questo sia uno degli interrogativi centrali che abbiamo voluto porre: ‘Se si crede che il fine giustifichi i mezzi - anche quando si persegue un obiettivo nobilissimo - esiste un punto in cui questo principio cessa di essere valido?’”. Poi Moore ha spiegato: “Uno dei nostri obiettivi era mostrare sia Sam che Caroline come persone estremamente reali: giovani di 26 e 28 anni che si sono ritrovati improvvisamente in una situazione in cui, da ogni loro decisione, dipendevano miliardi di dollari”. La sfida di Graham Moore “Sentivo un’enorme responsabilità: dovevo assicurarmi di raccontare la storia vera di persone reali nel modo più accurato possibile - ha raccontato ancora Moore a Tudum - Era la prima volta che lavoravo a un progetto incentrato su eventi accaduti solo pochi anni prima, il che ha comportato sfide inedite. Durante la lavorazione, infatti, emergevano continuamente nuovi dettagli; grazie alle nostre fonti, abbiamo scoperto cose nuove su queste persone man mano che procedevamo. Per fortuna, gran parte di ciò che abbiamo appreso non ha fatto altro che confermare la storia che avevamo deciso di raccontare”. Vedi anche Musk, il nuovo trailer del docu con cui Alex Gibney racconta Elon Musk

Anthony Boyle e Julia Garner in una scena di The Altruists - ©Webphoto

Julia Garner: “Non volevo riconoscermi in Caroline” In un’intervista a CBS News, Julia Garner ha parlato della sua interpretazione di Caroline Ellison, ricca di manierismi non semplici da riprodurre: “Noto tutto. Davvero!”, ad esempio “guardo le foto, sono ossessionata dalle foto. Sembra una follia, ma copro metà del viso e mi concentro solo sugli occhi. E penso: voglio quegli occhi per la persona che sto per diventare”. L’attrice ha poi spiegato che “con il ruolo di Caroline Ellison non volevo assolutamente riconoscermi. Questo è il mio obiettivo. La cosa che mi preoccupa sempre quando lavoro è: come posso emozionare le persone? Come posso influenzarle? Come posso farle sentire meno sole? Perché ricordo che da piccola, quando mi sentivo sola, guardavo un film. Mi dava un senso di speranza infinito, perché non mi sentivo più sola. E questa è la bellezza di una buona recitazione”. Leggi anche Weapons, Julia Garner al centro di una fiaba horror. La recensione

Julia Garner in una scena di The Altruists - ©Webphoto

Anthony Boyle: “Bankman-Fried mi ha scritto dal carcere” Anthony Boyle, prima di essere scelto da Moore per The Altruists, doveva interpretare Sam Bankman-Fried in un film che però non è mai stato realizzato. “Ci sono rimasto malissimo - ha raccontato l’attore in un’intervista a Vanity Fair - perché avevo passato un paio di mesi a prepararmi, avevo rifiutato altri lavori e poi mi è stato tolto tutto. Ho pensato: non riuscirò mai a usare quella voce su cui ho lavorato così tanto”. Poi invece è arrivata la serie di Moore, e Boyle descrive così il suo personaggio: “C’è molta ansia in lui. Lo si nota persino dal suo modo di parlare: si corregge, torna sui propri passi, come se il suo metronomo interiore corresse sempre a una velocità elevatissima. È come un colibrì, è come se il suo cuore battesse rapidissimo. Ma, per fortuna, non mi sono portato nulla di tutto ciò a casa”. Quindi Bankman-Fried non aveva un complesso di superiorità? “Credo il contrario - ha detto Boyle - L’ho interpretato come una persona profondamente insicura. Mi interessava capire cosa spinga qualcuno a diventare il miliardario più giovane del mondo. Non mi interessano davvero il denaro, le criptovalute o la finanza. La domanda era: cosa li spinge a fare ciò che fanno?”. Infine, l’attore ha raccontato di aver intrattenuto una corrispondenza con Bankman-Fried, che si trova in carcere dopo la condanna a 25 anni per frode: “Gli ho promesso che non avrei rivelato nulla. Gli ho chiesto di aprirmi il suo cuore, e lui lo ha fatto davvero - ha detto Boyle - È stato estremamente disponibile, rispondendo a oltre 100 domande inviate via e-mail, ne ha affrontate, direi, il 98%. Persino quelle a cui non ha risposto sono state molto rivelatrici: è un po’ come fare il detective, cercando di capire come risponde e in che modo lo fa. E poi, ci si può fidare?”. Vedi anche You Can See Everything, il documentario segreto su Elizabeth Holmes

Anthony Boyle in una scena di The Altruists - ©Webphoto