L'icona di "The Vampire DIaries" farà parte dell'adattamento dei libri di Hannah Grace in lavorazione in casa Netflix. Sarà il volto di uno dei personaggi adulti, centrali nella storia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Paul Wesley è salito a bordo di Icebreaker, la serie, progetto la cui produzione in casa Netflix è ben avviata.

La star famosa per il suo ruolo principale in di The Vampire Diaries, serie di culto che lo ha reso popolare a livello globale presso il grande pubblico, farà parte dello show tratto da una storia già largamente apprezzata dai lettori di romanzi new adult di Hannah Grace, che non farà fatica ad imporsi all'attenzione di un pubblico televisivo di tutte le età.

Wesley si è fatto fotografare proprio col primo volume della trilogia bestseller di Grace, a riprova del fatto che adesso per lui è giunta l'ora di entrare nel mondo dei giovani protagonisti del campus californiano

Quale sarà il suo ruolo nella storia? Quello del coach Neil Faulkner, un ex atleta carismatico, allenatore della squadra di hockey della Maple Hills.

Wesley adulto in una serie con protagonisti new adult Icebreaker non ha ancora una data di uscita in streaming ma per molti l'ora di una nuova storia d'amore e competizione sul ghiaccio potrebbe suonare prima del previsto.

Dopo l'annuncio dei nomi dei protagonisti Anastasia “Stassie” e Nate, gli attori Daisy Jelley e Connor Simos, arriva un nuovo volto a comporre il puzzle di un cast ancora in fase di definizione: Paul Wesley.

Netflix punta su un'icona del piccolo schermo, che ha lasciato il segno nel panorama della serialità d'inizio millennio.

Wesley, che si recente ha annunciato la partecipazione a You Deserve to Know, una serie in cui ritrova Nina Dobrev, co-star di The Vampire Diaries, e che tra i suoi impegni ha i nuovi episodi di Star Trek: Strange New Worlds, più una nuova serie targata Apple TV+, The Buccaneers, farà dunque parte anche dello show creato da Jade Halley Bartlett.

Il suo personaggio si noterà perché sarà l'allenatore della squadra di hockey di cui è capitano il protagonista maschile della storia. Leggi anche The Sticks, Netflix svela il cast della serie tv a tema hockey

Chi è il coach Faulkner nei libri Neil Faulkner è l'allenatore dei Maple Hills Titans, i giocatori di hockey della squadra del campus californiano che fa da cornice alla storia.

Stella dell'hockey professionistico, ha visto la sua carriera andare in pezzi a seguito di un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco.

Da coach, rappresenterà l'adulto scrupoloso e autoritario tra i giovani atleti, pronto ad usare il pugno duro davanti a comportamenti rischiosi o sconsiderati dei suoi giocatori.

Padre di famiglia molto legato alle sue figlie, il coach Faulkner pretende il massimo dai suoi ragazzi e sarà una presenza importante per gli sviluppi della trama.

La prima stagione di Icebreaker seguirà i fatti racchiusi nel primo volume della trilogia di Grace, tuttavia, è già noto che la sceneggiatura non seguirà la pagina in maniera lineare.

Alcuni personaggi della storia che compaiono nei volumi successivi al primo, potrebbero debuttare nel primo ciclo di episodi della serie (non è il caso di Faulkner, presente fin dal primo libro).