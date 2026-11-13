IL TESTO

Ecco il testo del brano Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas:

Avrei bisogno di te

Prima di andare a dormire

Quando la testa è una scatola nera

Piena di cose da fare, che non voglio affrontare

Che mi fanno soffrire

Avrei bisogno di te

Quando mi metto a fumare

O voglio fare l'amore, ma senza più amore

Soltanto per fare

So che ho bisogno di te

Perché tu mi vuoi davvero bene

E lo sai che cosa c'ho nel cuore

Anche meglio di me

Anche meglio di me



E andare a vivere in un seminterrato

Un grattacielo sopra le nuvole, io e te

E sopravvivere a una storia d'amore scontata

Sarebbe bello in due, noi due

Aspettarci la felicità

Anche solo per vedere il rumore che fa



Quando vado a Roma o a Milano

E mi accorgo che senza di te non è poi 'sto granché

Non è come immaginavo

Avrei bisogno di te

Quando scendo dal treno

E ti vedo da lontano

E si vede da lontano il bene che ci vogliamo

So che ho bisogno di te

Perché tu mi fai stare bene

Senza troppi giri di parole

Al contrario di me



E andiamo a vivere in un seminterrato

Un grattacielo sopra le nuvole, io e te

E sopravvivere a una storia d'amore scontata

Sarebbe bello, no? (O no?)

Aspettarci la felicità

Anche solo per vedere il rumore che fa



Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na

Io e te



Aspettare la felicità

Anche solo per vedere

Anche solo per sentire il rumore che fa