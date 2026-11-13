Il cantautore calabrese ha co-scritto con Riccardo Senigallia la canzone che fa parte della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese
È uscito il brano Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas, che il cantautore calabrese ha co-scritto con Riccardo Sinigallia e che fa parte della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese.
IL TESTO
Ecco il testo del brano Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas:
Avrei bisogno di te
Prima di andare a dormire
Quando la testa è una scatola nera
Piena di cose da fare, che non voglio affrontare
Che mi fanno soffrire
Avrei bisogno di te
Quando mi metto a fumare
O voglio fare l'amore, ma senza più amore
Soltanto per fare
So che ho bisogno di te
Perché tu mi vuoi davvero bene
E lo sai che cosa c'ho nel cuore
Anche meglio di me
Anche meglio di me
E andare a vivere in un seminterrato
Un grattacielo sopra le nuvole, io e te
E sopravvivere a una storia d'amore scontata
Sarebbe bello in due, noi due
Aspettarci la felicità
Anche solo per vedere il rumore che fa
Quando vado a Roma o a Milano
E mi accorgo che senza di te non è poi 'sto granché
Non è come immaginavo
Avrei bisogno di te
Quando scendo dal treno
E ti vedo da lontano
E si vede da lontano il bene che ci vogliamo
So che ho bisogno di te
Perché tu mi fai stare bene
Senza troppi giri di parole
Al contrario di me
E andiamo a vivere in un seminterrato
Un grattacielo sopra le nuvole, io e te
E sopravvivere a una storia d'amore scontata
Sarebbe bello, no? (O no?)
Aspettarci la felicità
Anche solo per vedere il rumore che fa
Na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na
Io e te
Aspettare la felicità
Anche solo per vedere
Anche solo per sentire il rumore che fa
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IL SIGNIFICATO
La canzone Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas è una dichiarazione d’amore intima e disarmante, che trova la propria forza nella semplicità delle parole e nella sincerità dei sentimenti. Il brano attraversa le piccole inquietudini dell'esistenza, il disordine dei pensieri, le paure e le contraddizioni quotidiane, per ritrovare nell'altro un punto fermo, una presenza che renda più sopportabile anche il peso delle giornate difficili. Nella scrittura di Dario Brunori l'amore perde ogni idealizzazione romantica per assumere i contorni familiari della vita vera: non ci sono grandi imprese da compiere né destini straordinari da inseguire, ma il desiderio semplice e universale di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi, riconoscersi anche a distanza e continuare a scegliersi, nonostante tutto.
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IL FILM DI PAOLO GENOVESE
Il brano Il rumore delle cose nuove crea un legame naturale con l'universo cinematografico di Paolo Genovese, da sempre attento alle complessità dei rapporti umani e alle contraddizioni che attraversano la vita di coppia. Attraverso le vicende di tre coppie (il cast include Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria), il film Il rumore delle cose nuove esplora gli equilibri precari delle relazioni. La canzone e la pellicola finiscono così per incontrarsi in uno stesso territorio emotivo, quello in cui l'amore si misura con la realtà, con le sue imperfezioni e i suoi inevitabili imprevisti.
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IL TOUR TUTTOBRUNORI
Il brano Il rumore delle cose nuove arriva nel vivo di Tuttobrunori, la tournée teatrale di Brunori Sas che fino al 25 novembre 2026 fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, racconti personali, incursioni nella stand-up e osservazioni sul presente.
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