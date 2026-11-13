Enrico Nigiotti torna con Mina vagante un brano nato da un’esperienza che lo ha profondamente segnato. Tutto ha inizio con una giornata trascorsa all’interno della Casa di Reclusione di Milano Bollate resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Antonio Carlo Monzino, che utilizza la musica come strumento per attivare percorsi riabilitativi e di recupero. L’esperienza è culminata con un concerto speciale: Nigiotti ha suonato e cantato insieme alla band dei detenuti, la Freedom Sounds Band , davanti agli altri ospiti della struttura. Un incontro intenso, che ha lasciato il segno. Da quell’esperienza è nata Mina vagante . Nel brano Enrico Nigiotti prova a immedesimarsi in una persona che deve scontare una pena. Un condannato che si sente segnato dalla vita, giudicato dagli altri e condannato dai propri errori ma che nonostante tutto conserva dentro di sé il desiderio di riscatto e di essere amato.

Enrico Nigiotti è poi tornato a Bollate per girare il videoclip ufficiale del brano con il desiderio di coinvolgere i detenuti, i veri protagonisti. È nato un racconto per immagini che non ha bisogno di molte parole: sono gli sguardi, le espressioni e le posture dei corpi a restituire tutta l’intensità dell’esperienza e a dare forma alle storie delle persone che ha incontrato. Il video clip è stato girato da Filiberto Signorello ed uscirà questa notte a mezzanotte. Nel brano Nigiotti prova a immedesimarsi in una persona che deve scontare una pena. Un condannato che si sente segnato dalla vita, giudicato dagli altri e condannato dai propri errori ma che nonostante tutto conserva dentro di sé il desiderio di riscatto e di essere amato: “Il carcere - commenta il cantautore - non dovrebbe essere soltanto un luogo in cui scontare una pena, ma anche uno spazio in cui avere la possibilità di studiare, lavorare, crescere e prendere coscienza dei propri errori. Credo che questo debba essere l'obiettivo: offrire alle persone gli strumenti per costruirsi una vita diversa una volta tornate in libertà. Il finale della canzone racchiude forse il messaggio a cui tengo di più: la possibilità che un giorno quella definizione di mina vagante appartenga soltanto al passato. Perché riconoscere a qualcuno la possibilità di cambiare non significa giustificare il suo passato, ma dare un senso al suo futuro e a quello della società. Io mi considero fortunato. Sono nato e cresciuto in un contesto che mi ha protetto, che mi ha dato delle opportunità e degli strumenti per affrontare la vita. Ma non tutti hanno questa fortuna”.

MINA VAGANTE, IL TESTO



In faccia ho 50 anni, ma nella vita 28

Ho fatto troppi danni e troppi anni pagherò

Sono nato senza un santo

senza quella comodità

di avere tutto giusto anche se il giusto non si fa

Valgo meno di un cesso, sì

sono cenere al vento, lo so

E sarà, sarà, sarà, ma non l’ho scelto

E tanto io lo so che pensi di me

e come mi guardi, ne parli



Credi che l’abbia scelto di avere il mondo contro

e la la la la la la la la laa

Sono una mina vagante uno che è nato perso

non ho posto in paradiso

perché l’inferno mi ha sorriso, una lacrima sul viso

che non bagna il mio cuscino

È un’altra notte che rotola

il mondo di me si dimentica pensa che cosa fantastica

se stasera io torno da te



Valgo meno di un cesso, sì

sono cenere al vento, lo so

E sarà, sarà, sarà, ma non l’ho scelto

E tanto io lo so che pensi di me

e come mi guardi, ne parli

Credi che l’abbia scelto di avere il mondo contro

e la lala lala lalalalla

Sono una mina vagante uno che è nato perso

Vivo di malinconia e il tempo è solo una bugia

il mondo là fuori non lo sento più casa mia

E tanto io lo so che pensi di me

e sto già pagando i miei sbagli

anche se il buio intorno

io aspetto ancora il giorno

e la la la la la la la la laa

in cui la mina vagante sarà solo un ricordo