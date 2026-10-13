Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Enrico Nigiotti, annunciato il tour 2027

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel febbraio di quest’anno il cantautore è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando la canzone Ogni volta che non so volare alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più amati troviamo Nonno Hollywood e L’amore è

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo il grande successo riscosso dai primi appuntamenti live, Enrico Nigiotti ha annunciato nuovi concerti per il 2027. Il prossimo anno il cantautore sarà impegnato con una lunga tournée in programma in numerose città: da Bassano del Grappa a Firenze passando per Udine, Ancona, Napoli e Bologna.

enrico nigiotti, tutte le date del maledetti innamorati tour

 

Lunedì 12 ottobre Enrico Nigiotti (FOTO) ha annunciato i nuovi appuntamenti live del 2027 con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Dovevano essere solo due concerti, poi li avete mandati sold out in un attimo e allora.. facciamolo durare per sempre. I teatri diventano diciassette, che tanto a noi della sfortuna non ci è mai fregato nulla”. Oltre agli appuntamenti nei teatri, nel novembre di quest’anno Enrico Nigioti sarà protagonista di un grande spettacolo sul palco del Modigliani Forum di Livorno. Questo il calendario con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live:

  • 21 novembre 2026, Livorno - Modigliani Forum
  • 14 marzo 2027, Bassano del Grappa - PalauBroker
  • 2 aprile 2027, Varese - Teatro Intred
  • 6 aprile 2027, Torino - Teatro Colosseo
  • 7 aprile 2027, Assago - Teatro Repower
  • 9 aprile 2027, Trieste - Politeama Rossetti
  • 15 aprile 2027, Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine
  • 16 aprile 2027, Bergamo - ChorusLife Arena
  • 17 aprile 2027, Cremona - Arena Infinity 1
  • 21 aprile 2027, Ancona - Teatro delle Muse
  • 3 maggio 2027, Napoli - Teatro Bellini
  • 5 maggio 2027, Bari - Teatro Team
  • 7 maggio 2027, Mestre - Teatro Corso
  • 13 maggio 2027, Roma - Teatro Brancaccio
  • 15 maggio 2027, Montecatini Terme - Teatro Verdi
  • 20 maggio 2027,  Lugano - Palazzo dei Congressi
  • 21 maggio 2027,  Bologna - Teatro Duse
  • 22 maggio 2027, Firenze - Teatro Cartiere Carrara

Approfondimento

Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, il brano Sabato sera

Nel febbraio di quest’anno Enrico Nigiotti è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando la canzone Ogni volta che non so volare alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore vanta altre tre partecipazioni: nel 2015 con Qualcosa da decidere nella sezione Nuove proposte, nel 2019 con Nonno Hollywood e nel 2020 con Baciami adesso. Tra i suoi brani più popolari troviamo anche L’amore è e Complici con Gianna Nannini (FOTO).

Approfondimento

Enrico Nigiotti e Alfa a Sanremo 2026, il duetto e il testo En e Xanax
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/15
Musica

I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO

Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Vendetta, il cast del film con Bruce Willis stasera in tv

Cinema

Va in onda martedì 13 ottobre, su Italia 1, l'action thriller del 2022 scritto e diretto da Jared...

8 foto
Vendetta

Morto George Fenton, compositore dei film Gandhi e Planet Earth

Cinema

Il musicista britannico, candidato cinque volte agli Oscar, ha firmato colonne sonore per il...

Margherita Vicario, il nuovo album è Un tripudio di pelle e di baci

Musica

Tredici tracce per raccontare la solitudine, il bisogno di aiuto e il valore del contatto umano....

Miami Vice '85, foto del reboot con Michael B. Jordan e Austin Butler

Cinema

Nel film di Joseph Kosinski, basato sulla popolare serie tv poliziesca degli anni Ottanta Miami...

10 anni dalla scomparsa di Dario Fo, le opere famose e la vita. FOTO

Spettacolo

Scomparso a Milano il 13 ottobre 2016, all'età di 90 anni, il celebre drammaturgo, attore,...

18 foto

Spettacolo: Per te