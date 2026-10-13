Enrico Nigiotti, annunciato il tour 2027

Nel febbraio di quest’anno il cantautore è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando la canzone Ogni volta che non so volare alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più amati troviamo Nonno Hollywood e L’amore è
Dopo il grande successo riscosso dai primi appuntamenti live, Enrico Nigiotti ha annunciato nuovi concerti per il 2027. Il prossimo anno il cantautore sarà impegnato con una lunga tournée in programma in numerose città: da Bassano del Grappa a Firenze passando per Udine, Ancona, Napoli e Bologna.
enrico nigiotti, tutte le date del maledetti innamorati tour
Lunedì 12 ottobre Enrico Nigiotti (FOTO) ha annunciato i nuovi appuntamenti live del 2027 con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Dovevano essere solo due concerti, poi li avete mandati sold out in un attimo e allora.. facciamolo durare per sempre. I teatri diventano diciassette, che tanto a noi della sfortuna non ci è mai fregato nulla”. Oltre agli appuntamenti nei teatri, nel novembre di quest’anno Enrico Nigioti sarà protagonista di un grande spettacolo sul palco del Modigliani Forum di Livorno. Questo il calendario con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live:
- 21 novembre 2026, Livorno - Modigliani Forum
- 14 marzo 2027, Bassano del Grappa - PalauBroker
- 2 aprile 2027, Varese - Teatro Intred
- 6 aprile 2027, Torino - Teatro Colosseo
- 7 aprile 2027, Assago - Teatro Repower
- 9 aprile 2027, Trieste - Politeama Rossetti
- 15 aprile 2027, Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine
- 16 aprile 2027, Bergamo - ChorusLife Arena
- 17 aprile 2027, Cremona - Arena Infinity 1
- 21 aprile 2027, Ancona - Teatro delle Muse
- 3 maggio 2027, Napoli - Teatro Bellini
- 5 maggio 2027, Bari - Teatro Team
- 7 maggio 2027, Mestre - Teatro Corso
- 13 maggio 2027, Roma - Teatro Brancaccio
- 15 maggio 2027, Montecatini Terme - Teatro Verdi
- 20 maggio 2027, Lugano - Palazzo dei Congressi
- 21 maggio 2027, Bologna - Teatro Duse
- 22 maggio 2027, Firenze - Teatro Cartiere Carrara
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Nel febbraio di quest’anno Enrico Nigiotti è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando la canzone Ogni volta che non so volare alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore vanta altre tre partecipazioni: nel 2015 con Qualcosa da decidere nella sezione Nuove proposte, nel 2019 con Nonno Hollywood e nel 2020 con Baciami adesso. Tra i suoi brani più popolari troviamo anche L’amore è e Complici con Gianna Nannini (FOTO).
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