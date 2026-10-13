Enrico Nigiotti, annunciato il tour 2027

Nel febbraio di quest’anno il cantautore è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando la canzone Ogni volta che non so volare alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più amati troviamo Nonno Hollywood e L’amore è Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il grande successo riscosso dai primi appuntamenti live, Enrico Nigiotti ha annunciato nuovi concerti per il 2027. Il prossimo anno il cantautore sarà impegnato con una lunga tournée in programma in numerose città: da Bassano del Grappa a Firenze passando per Udine, Ancona, Napoli e Bologna.

enrico nigiotti, tutte le date del maledetti innamorati tour Lunedì 12 ottobre Enrico Nigiotti (FOTO) ha annunciato i nuovi appuntamenti live del 2027 con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Dovevano essere solo due concerti, poi li avete mandati sold out in un attimo e allora.. facciamolo durare per sempre. I teatri diventano diciassette, che tanto a noi della sfortuna non ci è mai fregato nulla”. Oltre agli appuntamenti nei teatri, nel novembre di quest’anno Enrico Nigioti sarà protagonista di un grande spettacolo sul palco del Modigliani Forum di Livorno. Questo il calendario con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live: 21 novembre 2026, Livorno - Modigliani Forum

14 marzo 2027, Bassano del Grappa - PalauBroker

2 aprile 2027, Varese - Teatro Intred

6 aprile 2027, Torino - Teatro Colosseo

7 aprile 2027, Assago - Teatro Repower

9 aprile 2027, Trieste - Politeama Rossetti

15 aprile 2027, Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

16 aprile 2027, Bergamo - ChorusLife Arena

17 aprile 2027, Cremona - Arena Infinity 1

21 aprile 2027, Ancona - Teatro delle Muse

3 maggio 2027, Napoli - Teatro Bellini

5 maggio 2027, Bari - Teatro Team

7 maggio 2027, Mestre - Teatro Corso

13 maggio 2027, Roma - Teatro Brancaccio

15 maggio 2027, Montecatini Terme - Teatro Verdi

20 maggio 2027, Lugano - Palazzo dei Congressi

21 maggio 2027, Bologna - Teatro Duse

22 maggio 2027, Firenze - Teatro Cartiere Carrara Approfondimento Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, il brano Sabato sera