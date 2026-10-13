È online il trailer de Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese che inaugura il 13 ottobre la 21ª Festa del Cinema di Roma. Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce sono i protagonisti di una storia corale su tre coppie prigioniere delle proprie abitudini. Con la partecipazione di Claudio Santamaria e una canzone originale di Brunori Sas, il film arriva nelle sale il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution.

A volte il rumore più assordante è quello delle cose che non diciamo. Dei desideri rimasti in sospeso, delle occasioni perdute, delle parole inghiottite per paura di cambiare. Perché le abitudini possono essere una coperta calda, ma anche una prigione dalla quale non sappiamo più uscire.

È da questo universo di sentimenti trattenuti e fragili equilibri che prende forma Il rumore delle cose nuove, il nuovo film scritto e diretto da Paolo Genovese, di cui è disponibile il trailer ufficiale. Dopo i successi di Perfetti sconosciuti e FolleMente, il regista romano torna a esplorare le contraddizioni dei rapporti umani attraverso una storia corale, sospesa tra il bisogno di certezze e il desiderio di ricominciare.

Scelto per inaugurare la 21ª Festa del Cinema di Roma, il lungometraggio sarà presentato martedì 13 ottobre nella sezione Grand Public, prima di arrivare nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution.

Il rumore delle cose nuove: la trama del film

Tre coppie. Tre universi sentimentali. Un intreccio di paure, desideri e compromessi. I protagonisti non si conoscono, ma condividono qualcosa di profondamente umano: hanno costruito intorno alle proprie vite una sorta di recinto invisibile, un perimetro rassicurante nel quale custodire abitudini, relazioni e certezze.

Un rifugio che, con il passare del tempo, rischia di trasformarsi in una gabbia.

Poi accade qualcosa di inatteso. Un evento destinato a coinvolgere tutte e tre le coppie, costringendole a interrogarsi sulle proprie scelte, a fare i conti con ciò che hanno smarrito lungo il cammino e, soprattutto, a domandarsi che cosa valga davvero la pena conservare.

Perché cambiare significa anche imparare a lasciare andare. E qualche volta, per fare spazio al futuro, bisogna trovare il coraggio di liberarsi del passato.

Senza svelare ulteriori dettagli sulla vicenda, la premessa del film suggerisce una riflessione sull'identità, sulla paura dell'ignoto e su quella sottile linea di confine che separa la serenità dalla rassegnazione.

Il cast: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Stefano Accorsi

A dare volto e voce ai personaggi è un cast che riunisce alcuni degli interpreti più apprezzati del cinema italiano.

Emanuela Fanelli interpreta Alba, accanto a Edoardo Pesce nel ruolo di Umberto. Claudia Pandolfi veste i panni di Viola, mentre Lino Musella interpreta Ralph. Stefano Accorsi è Andrea e Vittoria Puccini è Andreina.

Completa il gruppo Claudio Santamaria, che partecipa al film nel ruolo di Elio. Nel cast figurano inoltre Edoardo Vitalone, interprete di Mirko, e Rolando Ravello, nei panni dello psicanalista di Andreina.

Una squadra di attori chiamata a confrontarsi con personaggi che, almeno nelle premesse, sembrano abitare quella terra di mezzo così familiare al cinema di Genovese: il luogo nel quale convivono desideri e sensi di colpa, slanci e ripensamenti, la paura di perdere qualcuno e quella, forse ancora più grande, di perdere sé stessi.

Da Perfetti sconosciuti a FolleMente: il cinema di Paolo Genovese

C'è un filo rosso che attraversa buona parte della filmografia di Paolo Genovese: l'interesse per ciò che si nasconde dietro la superficie delle relazioni.

In Perfetti sconosciuti (2016), un semplice gioco tra amici diventava uno spietato dispositivo narrativo capace di portare alla luce segreti e ipocrisie. In FolleMente (2025), invece, il regista trasformava pensieri, emozioni e conflitti interiori in personaggi, dando corpo al tumulto che accompagna l'innamoramento.

Con Il rumore delle cose nuove, almeno a giudicare dalla storia annunciata, Genovese sembra spostare nuovamente lo sguardo su un territorio che conosce bene: quello delle fragilità sentimentali, delle convenzioni e delle verità difficili da confessare.

Se i telefoni di Perfetti sconosciuti svelavano ciò che avremmo preferito nascondere e le voci interiori di FolleMente rendevano visibile il caos dei pensieri, stavolta sono le gabbie che costruiamo intorno a noi a diventare il punto di partenza del racconto.

Tre differenti declinazioni di una medesima domanda: quanto conosciamo davvero noi stessi e le persone che abbiamo accanto?

Il rumore delle cose nuove apre la Festa del Cinema di Roma 2026

Il nuovo film di Paolo Genovese inaugura martedì 13 ottobre 2026 la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma fino al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il red carpet inaugurale è previsto a partire dalle ore 18, con la partecipazione del regista e dei protagonisti del film. Alle ore 19, nella Sala Sinopoli, la conduttrice Ema Stokholma darà ufficialmente il via alla manifestazione. Nel corso della serata sarà presentato Il rumore delle cose nuove, selezionato nella sezione Grand Public.

Una cornice significativa per un autore che ha fatto del racconto corale e dell'indagine sulle relazioni umane alcuni dei tratti più riconoscibili del proprio cinema.

Genovese torna così protagonista della manifestazione romana, che nel 2017 aveva già ospitato The Place come film di chiusura.

Le musiche di Brunori Sas e l'uscita al cinema il 12 novembre

A impreziosire il progetto c'è anche la musica. La colonna sonora è firmata da Daprinski, mentre Brunori Sas firma la canzone originale Il rumore delle cose nuove, che condivide il titolo con il lungometraggio.

Una presenza musicale che si inserisce nella tradizione cinematografica di Genovese, da sempre attento al dialogo tra immagini e canzoni, come testimoniano le collaborazioni con Fiorella Mannoia per Perfetti sconosciuti, Daniele Silvestri per Tutta colpa di Freud e Francesco De Gregori per Sei mai stata sulla luna?.

La sceneggiatura è scritta da Paolo Genovese insieme a Igor Artibani. La fotografia è affidata a Fabrizio Lucci, il montaggio a Consuelo Catucci, la scenografia a Chiara Balducci e i costumi a Gemma Mascagni.

Prodotto da Lotus Production, società Leone Film Group, con Rai Cinema e in associazione con Vice Pictures, il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone.

Il rumore delle cose nuove arriverà nei cinema italiani giovedì 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution.

E chissà che, dietro quel titolo così evocativo, non si nasconda una piccola verità universale: a volte, per cominciare davvero qualcosa di nuovo, bisogna prima trovare il coraggio di ascoltare ciò che dentro di noi abbiamo cercato troppo a lungo di mettere a tacere.