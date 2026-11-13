Ricominciassimo (tratto dal nuovo album GIANNAGOLD) è il nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa il debutto della nuova tournée GIANNAGOLD – CELEBRATION TOUR – LIVE 2027 , in partenza a marzo 2027: 10 date indoor in Italia e, a seguire, nei palasport in Europa. Ricominciassimo , prodotto da Gianna Nannini e Dardust , scritto a sei mani dalla stessa con Federico Nardelli e Gazzelle , segna la prima collaborazione con il cantautore romano, che firma una ballad intensa che attraversa le contraddizioni di un amore tormentato, tra nostalgia, disincanto e il desiderio mai sopito di ricominciare. Un legame in cui si è investito tutto, fino quasi a smarrire se stessi, ma che continua a resistere al tempo, alla distanza e persino alla fine. La voce di Gianna accompagna un crescendo emotivo che trova nel finale la sua massima espressione, tra tensione della sinfonica e l’affiorare di una speranza ostinata: quella di potersi scegliere ancora una volta. Lo stesso crescendo emotivo fa da guida e arricchisce il videoclip del brano, firmato da Martina Zambeletti e prodotto da C41.

RICOMINCIASSIMO, IL TESTO



Fuori è buio e dentro è lunedì

sto tornando a casa mia

e la luna sembra il sole

che ti illumina a metà

la metà che piace a me

ma oramai non parli tanto

e lo so

e non è ch epure io chissà che

invece gli altri come parlano

straparlano di noi



Ci ho messo una pietra sopra

ci ho messo tutta me sopra

ci ho messo tutta la vita

per rimanere da sola

ci abbiamo perso un'eternità

abbiamo riso per carità

poi c'è mancato il respiro

poi c'è mancato il destino



Fuori è Gianna e dentro ci sei tu

abiti nel cuore mio

e anche l'odio sembra amore

quando brucia come sai

come sai che piace a me

ma oramai non dormo tanto

e non è che pure prima chissà che

invece gli altri come dormono

e poi sognano di noi



Ci ho messo una pietra sopra

ci ho messo tutta me sopra

ci ho messo tutta la vita

per rimanere da sola

ci abbiamo perso un'eternità

abbiamo riso per carità

poi c'è mancato il respiro

poi c'è mancato il destino



Ma non c'è mai stato un attimo

che si è fermato il battito

sarà sarà fantastico

come se ricominciassimo



Ma non c'è mai stato un attimo

che si è fermato il battito

sarà sarà fantastico

come se ricominciassimo io e te