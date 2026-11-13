Gianna Nannini, testo e significato del singolo Ricominciassimo che esce oggiMusica
La canzone racconta un amore tormentato, tra nostalgia, disincanto e il desiderio mai sopito di ricominciare
Ricominciassimo (tratto dal nuovo album GIANNAGOLD) è il nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa il debutto della nuova tournée GIANNAGOLD – CELEBRATION TOUR – LIVE 2027, in partenza a marzo 2027: 10 date indoor in Italia e, a seguire, nei palasport in Europa. Ricominciassimo, prodotto da Gianna Nannini e Dardust, scritto a sei mani dalla stessa con Federico Nardelli e Gazzelle, segna la prima collaborazione con il cantautore romano, che firma una ballad intensa che attraversa le contraddizioni di un amore tormentato, tra nostalgia, disincanto e il desiderio mai sopito di ricominciare. Un legame in cui si è investito tutto, fino quasi a smarrire se stessi, ma che continua a resistere al tempo, alla distanza e persino alla fine. La voce di Gianna accompagna un crescendo emotivo che trova nel finale la sua massima espressione, tra tensione della sinfonica e l’affiorare di una speranza ostinata: quella di potersi scegliere ancora una volta. Lo stesso crescendo emotivo fa da guida e arricchisce il videoclip del brano, firmato da Martina Zambeletti e prodotto da C41.
RICOMINCIASSIMO, IL TESTO
Fuori è buio e dentro è lunedì
sto tornando a casa mia
e la luna sembra il sole
che ti illumina a metà
la metà che piace a me
ma oramai non parli tanto
e lo so
e non è ch epure io chissà che
invece gli altri come parlano
straparlano di noi
Ci ho messo una pietra sopra
ci ho messo tutta me sopra
ci ho messo tutta la vita
per rimanere da sola
ci abbiamo perso un'eternità
abbiamo riso per carità
poi c'è mancato il respiro
poi c'è mancato il destino
Fuori è Gianna e dentro ci sei tu
abiti nel cuore mio
e anche l'odio sembra amore
quando brucia come sai
come sai che piace a me
ma oramai non dormo tanto
e non è che pure prima chissà che
invece gli altri come dormono
e poi sognano di noi
Ci ho messo una pietra sopra
ci ho messo tutta me sopra
ci ho messo tutta la vita
per rimanere da sola
ci abbiamo perso un'eternità
abbiamo riso per carità
poi c'è mancato il respiro
poi c'è mancato il destino
Ma non c'è mai stato un attimo
che si è fermato il battito
sarà sarà fantastico
come se ricominciassimo
Ma non c'è mai stato un attimo
che si è fermato il battito
sarà sarà fantastico
come se ricominciassimo io e te
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