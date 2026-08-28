Gianna Nannini ha pubblicato il nuovo singolo Meraviglioso errore, scritto con Brunori Sas e Dimartino . A marzo la cantautrice darà il via alla nuova tournée con lo spettacolo in programma al Modigliani Forum di Livorno.

gianna nannini, è uscito il singolo meraviglioso errore

A quasi due mesi di distanza dall’uscita di AMERICA inc. con Marracash, Gianna Nannini (FOTO) ha pubblicato il nuovo brano Meraviglioso errore. Brunori Sas ha raccontato la nascita del brano sul suo profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower: “Con Gianna ci siamo trovati subito. Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti".

In seguito, il cantautore ha spiegato il significato del brano: “Ispirati da un paio di strofe che avevo scritto tempo addietro con Antonio (Dimartino) e complice il Magliocco, in una notte e un giorno, con Gianna abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di meravigliosi errori”. Questo il testo di Meraviglioso errore di Gianna Nannini:

Siamo andati al mare,

c’era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare

era pure un indovino ci ha detto

che vino bisogna stappare

quando finisce l’amore

e tu, mani gelate e un pullover blu

bevevi solo caffè, mentre io come sempre scoppiavo a ridere

non scherzare, non scherzare, non scherzare

dico sul serio

non scherzare, non scherzare, non scherzare

ti amo davvero

amore grande amore

sei sempre e solo tu

meraviglioso errore

ti ho dato tutto e tu

tu non chiamarmi amore se non ci credi più

meraviglioso errore io, meraviglioso errore tu

siamo prigionieri del mondo di ieri

siamo due sentieri

ognuno per i cazzi suoi

altro che indovino, qui è finito anche il vino, è finito anche il mare

ti vorrei ammazzare

e tu

mi guardi, ma non mi vedi più

e prendi un altro caffè

perché poi come me

non sai decidere

non scherzare, non scherzare, non scherzare

dico sul serio

non scherzare, non scherzare, non scherzare

dimmi che è vero

amore grande amore

sei sempre e solo tu

meraviglioso errore

ti ho dato tutto e tu

tu non chiamarmi amore se non ci credi più

meraviglioso errore io, meraviglioso errore tu

ti ho dato tutto e tu

tu non chiamarmi amore se non ci credi più

meraviglioso errore, meraviglioso errore

non abbiamo neanche un finale

ma d’altronde per noi è normale

le vedi anche tu le balene volare lassù