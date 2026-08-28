Sabato 13 marzo Gianna Nannini aprirà il tour con lo spettacolo in scena al Modigliani Forum di Livorno. In seguito, l’artista porterà la sua musica in molte altre città: da Milano a Torino passando per Padova, Roma ed Eboli
Gianna Nannini ha pubblicato il nuovo singolo Meraviglioso errore, scritto con Brunori Sas e Dimartino. A marzo la cantautrice darà il via alla nuova tournée con lo spettacolo in programma al Modigliani Forum di Livorno.
gianna nannini, è uscito il singolo meraviglioso errore
A quasi due mesi di distanza dall’uscita di AMERICA inc. con Marracash, Gianna Nannini (FOTO) ha pubblicato il nuovo brano Meraviglioso errore. Brunori Sas ha raccontato la nascita del brano sul suo profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower: “Con Gianna ci siamo trovati subito. Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti".
In seguito, il cantautore ha spiegato il significato del brano: “Ispirati da un paio di strofe che avevo scritto tempo addietro con Antonio (Dimartino) e complice il Magliocco, in una notte e un giorno, con Gianna abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di meravigliosi errori”. Questo il testo di Meraviglioso errore di Gianna Nannini:
Siamo andati al mare,
c’era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare
era pure un indovino ci ha detto
che vino bisogna stappare
quando finisce l’amore
e tu, mani gelate e un pullover blu
bevevi solo caffè, mentre io come sempre scoppiavo a ridere
non scherzare, non scherzare, non scherzare
dico sul serio
non scherzare, non scherzare, non scherzare
ti amo davvero
amore grande amore
sei sempre e solo tu
meraviglioso errore
ti ho dato tutto e tu
tu non chiamarmi amore se non ci credi più
meraviglioso errore io, meraviglioso errore tu
siamo prigionieri del mondo di ieri
siamo due sentieri
ognuno per i cazzi suoi
altro che indovino, qui è finito anche il vino, è finito anche il mare
ti vorrei ammazzare
e tu
mi guardi, ma non mi vedi più
e prendi un altro caffè
perché poi come me
non sai decidere
non scherzare, non scherzare, non scherzare
dico sul serio
non scherzare, non scherzare, non scherzare
dimmi che è vero
amore grande amore
sei sempre e solo tu
meraviglioso errore
ti ho dato tutto e tu
tu non chiamarmi amore se non ci credi più
meraviglioso errore io, meraviglioso errore tu
ti ho dato tutto e tu
tu non chiamarmi amore se non ci credi più
meraviglioso errore, meraviglioso errore
non abbiamo neanche un finale
ma d’altronde per noi è normale
le vedi anche tu le balene volare lassù
Approfondimento
Gianna Nannini annuncia il nuovo tour nei palasport
Sabato 13 marzo Gianna Nannini aprirà il tour con lo spettacolo in scena al Modigliani Forum di Livorno. In seguito, l’artista porterà la sua musica in molte altre città: da Milano a Torino passando per Padova, Roma ed Eboli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei concerti:
- sabato 13 marzo | LIVORNO Modigliani Forum (data zero)
- lunedì 15 marzo | MILANO Unipol Forum
- venerdì 19 marzo | FIRENZE Mandela Forum
- giovedì 25 marzo | PADOVA Kioene Arena
- lunedì 29 marzo | JESOLO (VE) Palazzo del Turismo
- Mercoledì 31 marzo | ROMA Palazzo dello Sport
- sabato 3 aprile | EBOLI (SA) Palasele
- martedì 6 aprile | BARI Palaflorio
- venerdì 9 aprile | BOLOGNA Unipol Arena
- domenica 11 aprile | TORINO Inalpi Arena
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