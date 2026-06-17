La serie tv Icebreaker nasce dall'universo letterario creato da Hannah Grace, scrittrice britannica originaria di Manchester che ha raggiunto una notevole popolarità grazie alla saga Maple Hills. Il ciclo narrativo comprende tre romanzi: Icebreaker, Wildfire e DayDream, pubblicato nel 2024.

L'intera vicenda è ambientata nell'immaginaria università californiana di Maple Hills e segue un gruppo di giovani alle prese con le prime relazioni sentimentali, famiglie complicate, malintesi, relazioni costruite per convenienza e storie d'amore caratterizzate da una forte componente passionale.

L'accostamento con la saga Off Campus di Elle Kennedy appare quasi inevitabile. Entrambe le autrici si collocano nel panorama dello sport romance e hanno scelto di raccontare le vicende di studenti universitari e atleti. Tuttavia, pur condividendo alcuni elementi narrativi, le due serie letterarie mantengono caratteristiche e identità proprie.

A guidare l'adattamento televisivo saranno due professioniste già affermate nel settore. Amanda Lasher, che in passato ha lavorato a Gossip Girl e Togetherness, collaborerà con Jade Bartlett, già coinvolta in produzioni come Road House, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Miller's Girl. Entrambe hanno espresso grande entusiasmo per la possibilità di portare sullo schermo uno degli steamy romance più amati degli ultimi anni.

Nel team produttivo figura inoltre Alex Cooper, produttrice esecutiva attraverso la sua società Unwell. Negli Stati Uniti è una delle personalità mediatiche più conosciute grazie al podcast Call Her Daddy, programma di interviste che ospita regolarmente protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica.