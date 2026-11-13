Claudio Baglioni, è uscito il singolo Che notte è questa!

IL TESTO

Ecco il testo del brano Che notte è questa! di Claudio Baglioni:

È la notte che non c'era stata ancora

che non si era mai vista prima

e così mai più nessuna

che ci inghiotte e si accende e ci colora

come un albero che è in cima

al puntale della luna

è una notte da cui sbuca qualche storia

nel sentiero di una ruga

che è cucita sulla pelle

e ci fotte con la scia della memoriasull'asfalto di una fuga

sotto il chiasso delle stelle



Che notte è questa

che ci desta un soprassalto in più

cuori in tempesta

e occhi a festa in un assalto al blu



Che notte è questa

che ci invola in alto e resta su

aria di festa

e nel vuoto un salto a testa in giù

Che notte è questa

che notte è questa

che notte è questa



È una notte dietro il limite del mondo

mentre il tempo si è fermato

e un tramonto è ancora brace

di una botte con un eco senza fondodella voce di un passato

che va in cerca di una pace



È una notte che si curva sulle onde

quadno il vento stende un velo

sopra un sogno sulla fronte

tra le rotte delle nubi vagabonde

di uno smalto in mezzo al cielo

sulla via dell'orizzonte



Che notte è questa

che ci desta un soprassalto in più

cuori in tempesta

e occhi a festa in un assalto al blu



Che notte è questa

che ci invola in alto e resta su

aria di festa

e nel vuoto un salto a testa in giù

Che notte è questa

che notte è questa

che notte è questa



è una notte che non c'era stata ancora

che non si era mai vista prima

e così mai più nessuna

che ci inghiotte e s'accende e ci colora