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Claudio Baglioni, è uscito il singolo Che notte è questa!: testo e significato

Musica
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Dopo l’anteprima a sorpresa e in esclusiva per il pubblico dei sette straordinari concerti che hanno trasformato Piazza di Siena, a Roma, in un enorme teatro a cielo aperto, la canzone scritta dallo stesso cantautore è finalmente disponibile in radio e in digitale

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È uscito in radio e in digitale il brano Che notte è questa! di Claudio Baglioni. Dopo l’anteprima a sorpresa e in esclusiva per il pubblico dei sette straordinari concerti che hanno trasformato Piazza di Siena, a Roma, in un enorme teatro a cielo aperto, la canzone scritta dallo stesso cantautore è finalmente disponibile per tutti.

IL TESTO

Ecco il testo del brano Che notte è questa! di Claudio Baglioni:

 

È la notte che non c'era stata ancora
che non si era mai vista prima
e così mai più nessuna
che ci inghiotte e si accende e ci colora
come un albero che è in cima
al puntale della luna
è una notte da cui sbuca qualche storia
nel sentiero di una ruga
che è cucita sulla pelle
e ci fotte con la scia della memoriasull'asfalto di una fuga
sotto il chiasso delle stelle

Che notte è questa
che ci desta un soprassalto in più
cuori in tempesta
e occhi a festa in un assalto al blu

Che notte è questa
che ci invola in alto e resta su
aria di festa
e nel vuoto un salto a testa in giù
Che notte è questa
che notte è questa
che notte è questa

È una notte dietro il limite del mondo
mentre il tempo si è fermato
e un tramonto è ancora brace
di una botte con un eco senza fondodella voce di un passato
che va in cerca di una pace

È una notte che si curva sulle onde
quadno il vento stende un velo
sopra un sogno sulla fronte
tra le rotte delle nubi vagabonde
di uno smalto in mezzo al cielo
sulla via dell'orizzonte

Che notte è questa
che ci desta un soprassalto in più
cuori in tempesta
e occhi a festa in un assalto al blu

Che notte è questa
che ci invola in alto e resta su
aria di festa
e nel vuoto un salto a testa in giù
Che notte è questa
che notte è questa
che notte è questa

è una notte che non c'era stata ancora
che non si era mai vista prima
e così mai più nessuna
che ci inghiotte e s'accende e ci colora

Approfondimento

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IL SIGNIFICATO

“Ho scritto questa canzone nella vigilia del primo dei sette concerti. Quando l'apprensione è alle stelle e l'orologio dell'attesa corre in preda all'ansia. E, stavolta il debutto era ancora più delicato. Tornavo sulla scena dopo un serio infortunio fisico, durante il quale avevo anche temuto di non poterlo fare più. E mentre salivo di nuovo sul palco, c'era con me la paura di non essere in grado di sostenere un concerto così impegnativo e l'interrogativo di tutti sul fatto che si riuscisse ad arrivare fino in fondo. Un azzardo voluto e un'impresa per sentirsi ancora vivi e meritevoli di quel grande privilegio. Avere il respiro di un'altra notte. Una notte imprevista, inattesa, impensata, inimmaginabile. Che impressiona gli occhi e ti fa dire: che notte è questa!”, ha dichiarato Claudio Baglioni. Note e parole raccontano una notte unica e irripetibile, in cui il tempo sembra fermarsi, le suggestioni diventano più intense e la musica permette di abbandonarsi alla bellezza dell’istante e di riuscire a superare, con incanto meraviglia e stupore, il limite della quotidianità. Una notte che intreccia presente e passato, ricordi e sogni, in una dimensione sospesa in cui riaffiorano storie e sensazioni che portiamo dentro di noi. Una notte che diventa un tempo e uno spazio in cui tutto può accadere.

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