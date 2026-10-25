Claudio Baglioni torna a Piazza di Siena, a Roma, con l’inedito Che notte è questa!, in digitale dal 13 novembre. Il primo dei sette concerti arriva a 44 anni esatti dal raduno di Alé-oó, che il 24 ottobre 1982 richiamò 250mila spettatori a Villa Borghese. Dopo lo stop per motivi di salute e il rinvio del suo ultimo grande tour, il cantautore riparte da un luogo simbolo della propria storia. In scaletta una quarantina di titoli per raccontare quasi sessant’anni di carriera. Le serate proseguono fino al 1° novembre

A Piazza di Siena la memoria ha una canzone nuova. Claudio Baglioni è tornato nel cuore di Villa Borghese, a Roma, sabato 24 ottobre 2026, presentando l’inedito Che notte è questa! durante il primo dei sette concerti in programma fino al 1° novembre. A 44 anni esatti dal raduno di Alé-oó, il cantautore affida a un brano ancora da pubblicare il primo capitolo di questo ritorno