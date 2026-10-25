Claudio Baglioni torna a Piazza di Siena, a Roma, con l’inedito Che notte è questa!, in digitale dal 13 novembre. Il primo dei sette concerti arriva a 44 anni esatti dal raduno di Alé-oó, che il 24 ottobre 1982 richiamò 250mila spettatori a Villa Borghese. Dopo lo stop per motivi di salute e il rinvio del suo ultimo grande tour, il cantautore riparte da un luogo simbolo della propria storia. In scaletta una quarantina di titoli per raccontare quasi sessant’anni di carriera. Le serate proseguono fino al 1° novembre
A Piazza di Siena la memoria ha una canzone nuova. Claudio Baglioni è tornato nel cuore di Villa Borghese, a Roma, sabato 24 ottobre 2026, presentando l’inedito Che notte è questa! durante il primo dei sette concerti in programma fino al 1° novembre. A 44 anni esatti dal raduno di Alé-oó, il cantautore affida a un brano ancora da pubblicare il primo capitolo di questo ritorno
Che notte è questa!, il nuovo brano dal 13 novembre
La canzone che dà il titolo alle serate romane sarà disponibile in digitale dal 13 novembre, prodotta da Cosa Edizioni Musicali per Sony Music Italy. «È una notte che non c’era stata ancora» è il verso con cui si apre il brano, presentato durante il primo appuntamento a Piazza di Siena. L’ascolto dal vivo anticipa così di quasi tre settimane l’uscita digitale, aggiungendo una novità alla celebrazione della storia del cantautore.
Il ritorno a Piazza di Siena, 44 anni dopo Alé-oó
Il 24 ottobre 1982, nello stesso luogo, il raduno di Alé-oó aveva richiamato circa 250mila spettatori, secondo la cifra riportata dall’ANSA. La serata inaugurale del 2026 coincide esattamente con il quarantaquattresimo anniversario di quell’appuntamento. Piazza di Siena diventa così il punto d’incontro fra due stagioni della carriera di Baglioni: il grande raduno degli anni Ottanta e il nuovo ciclo di concerti che riporta la sua musica nel cuore di Villa Borghese.
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Dopo lo stop, una quarantina di canzoni in scaletta
Il debutto romano arriva dopo lo stop per motivi di salute che aveva costretto Baglioni a rinviare di un anno quello che ha annunciato come il suo ultimo grande tour. Una circostanza che dà a queste serate anche il carattere di una ripartenza, oltre alla celebrazione di un anniversario. La scaletta comprende una quarantina di titoli per raccontare quasi sessant’anni di attività artistica attraverso le diverse stagioni del suo repertorio.
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Le prossime date dei concerti di Claudio Baglioni a Roma
Dopo il concerto inaugurale del 24 ottobre, gli appuntamenti a Piazza di Siena proseguono il 25, 27, 28, 30 e 31 ottobre e il 1° novembre 2026. L’inizio degli spettacoli è previsto alle 21, come indicato nel calendario ufficiale di Friends & Partners.
Le sette serate costituiscono la «partenza» del percorso del GrandTour. È già annunciato anche Che notte è questa! Il ritorno, previsto il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, ancora a Roma: il concerto che chiuderà il tour.