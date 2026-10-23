Claudio Baglioni torna a Piazza di Siena, a Roma, con sette concerti dal 24 ottobre al 1° novembre 2026. Che notte è questa! La partenza riporta il cantautore a Villa Borghese a 44 anni dallo storico raduno Alé-Oó: sul palco 20 musicisti e 40 canzoni per ripercorrere quasi sessant’anni di carriera. Gli appuntamenti aprono il GrandTour LaVitaÈAdesso, che attraverserà l’Italia nell’estate 2027, fino al ritorno nella Capitale, il 23 ottobre ai Fori Imperiali. Le date, l’orario dei live e le informazioni sui biglietti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Per Claudio Baglioni il 24 ottobre ha un indirizzo preciso: Piazza di Siena. Quarantaquattro anni dopo il raduno di Alé-Oó, il cantautore torna nel cuore di Villa Borghese con Che notte è questa! La partenza. Da domani, sabato 24 ottobre, a domenica 1° novembre 2026, sette concerti riannoderanno il rapporto fra l’artista e Roma, aprendo il percorso del GrandTour LaVitaÈAdesso. Le date e gli orari dei concerti a Piazza di Siena Gli appuntamenti di Che notte è questa! La partenza sono in programma a Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese, nelle seguenti date: sabato 24 ottobre 2026;

domenica 25 ottobre 2026;

martedì 27 ottobre 2026;

mercoledì 28 ottobre 2026;

venerdì 30 ottobre 2026;

sabato 31 ottobre 2026;

domenica 1° novembre 2026. L’inizio dei concerti è previsto alle 21, come indicato nel calendario ufficiale di Friends & Partners.

Quaranta canzoni e venti musicisti sul palco Il programma annunciato prevede 40 canzoni, con arrangiamenti preparati per lo spettacolo, e una formazione di 20 musicisti. A tenerle insieme sarà un racconto che attraversa quasi sessant’anni di carriera, nello spazio di Piazza di Siena trasformato per l’occasione in un teatro all’aperto. Il luogo scelto entra così nella narrazione del concerto. In quella piazza si ritroveranno le canzoni e la memoria di chi le ha ascoltate, magari a età diverse, finendo per legarle a un pezzo della propria vita. Il ricordo di Alé-Oó del 24 ottobre 1982 Il legame con Piazza di Siena risale al 24 ottobre 1982, quando il concerto conclusivo della tournée Alé-Oó richiamò, secondo il dato riportato dagli organizzatori, 250mila spettatori. Fu uno dei grandi raduni della musica dal vivo italiana, un passaggio decisivo nella storia dei concerti di Baglioni e nel suo rapporto con il pubblico. La prima delle sette serate cade esattamente nel 44° anniversario di quell’evento. Tornare nello stesso luogo significa ritrovare anche la dimensione collettiva di quell’esperienza, quando una voce sul palco diventò un coro grande quanto una piazza. Approfondimento Baglioni e i 7 concerti a Roma: "Ho giocato con la vita per 60 anni"

Il GrandTour 2027 e il ritorno ai Fori Imperiali Con Che notte è questa! La partenza, Baglioni inaugura e presenta il GrandTour LaVitaÈAdesso. Dopo l’anteprima del 2025 a Lampedusa, il progetto riprenderà nell’estate 2027 attraverso città d’arte, siti archeologici e monumentali, intrecciando i concerti con un itinerario nel patrimonio storico e paesaggistico italiano. Il viaggio è annunciato come un giro d’Italia da 50 concerti in 80 giorni. L’approdo finale sarà ancora nella Capitale: il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali, è previsto Che notte è questa! Il ritorno.