Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena. Quel luogo simbolo di Roma diventerà per sette sere, dal 24 ottobre all’1 novembre il palco naturale di Che Notte è Questa! E’ l’incipit del GRANDTOUR LaVitaE’Adesso che porterà in giro per l’Italia la storia di questo straordinario artista e che terminerà tra poco meno di un anno, ovvero il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali con Che Notte è Questa! Il Ritorno che segnerà l’uscita di Baglioni dalla scena live. In totale Claudio Baglioni sarà protagonista di 50 concerti in 80 giorni. Per altro già 44 anni fa, il 24 ottobre 1982 Baglioni si era preso questa monumentale area nel cuore di Roma, a Villa Borghese per un concerto che ha fatto storia e che ancora oggi è considerato il primo grande raduno italiano della musica live: quel live si chiamava ALE’-OO’ e richiamò 250mila spettatori. Quello che accadrà è stato raccontato nell’aula Giulio Cesare alla presenza, oltre che di Claudio Baglioni , del “padrone di casa” del Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore Alessandro Onorato . Il primo cittadino dell’Urbe sottolinea “questo bellissimo viaggio in Italia che parte da Roma per terminare a Roma. Claudio porterà la sua poesia e la sua musica che è fonte di ispirazione: siamo fieri e orgogliosi di lui, gli vogliamo bene”. L’assessore Onorato sottolinea “il grande onore di ospitare un artista che a Roma ha dato tantissimo. Anche per chi non lo conosce lui è un amico che ha scritto pagine indelebili per diverse generazioni”.

Claudio Baglioni parte da un sogno nel quale si ritrova smarrito poi quando Morfeo è un po’ scacciato dal dormiveglia inizia a contare tutti i posti dove ha suonato a Roma “dagli stadi al Gianicolo, dal Pincio a Centocelle, dal Quarticciolo al Foro Italico, in Vaticano, sugli alberi, in carcere, dentro il Cinema Adriano, in Università ma due sono stati i veri punti di svolta è sono Villa Borghese nel 1982 e poi la prima volta ai Fori Imperiali. Ma piazza di Siena aprì, insieme al Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, l’usanza di fare concerti in grandi spazi e cercavamo uno spazio finale: sono nato a Roma, sono romano di secondo generazione, e quel 24 ottobre fu per me un punto di svolta, finì la prima parte della mia vita professionale iniziata con Questo Piccolo Grande Amore. Qualche giorno dopo mi tagliai i capelli a simboleggiare il passaggio artistico ed esistenziale”. Un passo indietro Claudio Baglioni lo fa parlando della polmonite che lo ha costretto a cambiare il suo tour e poteva cambiare il corso di una carriera che “è sempre stato meglio che lavorare, della quale non mi lamento, sono 60 anni che giochiamo con la musica, i colori le luci, io ho giocato per sessant’anni. Sarà un concerto non celebrativo, sarà possibile fare tutto tranne andarsene prima, nel caso avvisateci che giriamo le spalle per non vedervi”. A Villa Borghese si respira un clima speciale, rispetto al 1982 il repertorio si è molto espanso “e comunque non vado a guardare niente di allora, mi sono soffermato solo sulla copertina di quel disco, non le immagini perché ho un senso di estraneità, non so più chi sia quel tizio sul palco con i capelli lunghi e la camicia bianca. La scaletta sarà sempre la stessa perché è uno spettacolo costruito, voglio fare le cose per bene, non ho più ingenuità, mentirei se dicessi che mi tremano le gambe e la voce ma quello che so è che voglio fare bene”. Molti artisti sono imperfetti ed è per questo, secondo Claudio Baglioni, che cercano uno spazio nel mondo: “Essendo un ragazzetto di periferia avevamo ancora più paura di passare inosservati. Io andavo all’oratorio e a 14 anni dissi a mia madre che forse avevo sentito una voce e lei, per quanto donna pia, mi chiedeva se ne ero proprio sicuro. Non ho seguito neanche mio padre che mi portava a vedere il pugilato. Ricordo che a 13 anni partecipai a un concorso nella piazza del mio rione, mio padre scelse per me una canzone di Paul Anka che provai per una settimana davanti allo specchio ancheggiando e mio zio, che non capiva quei miei gesti preparatori, disse a mia madre che si vedeva che muovevo...l'anca. Una delle ultime cose che piacerebbe fare proprio per questo è tornare a cantare a Centocelle”. Quello che è certo è che non smette di emozionarsi sul palco: "Mi emoziono sempre, faccio in modo che ogni sera non sia una sera ma questa sera per tutto il mio pubblico".