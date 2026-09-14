Claudio Baglioni, online un nuovo “frammento” verso il GrandTour

Prosegue il percorso di “frammenti” verso il GrandTour LaVitaÈAdesso, al via il 24 ottobre da Roma. Online un nuovo videoframmento dedicato a “Un treno per dove”, con la voce recitante di Anna Foglietta
Prosegue il progetto multimediale “frammenti” di Claudio Baglioni, il percorso sui suoi canali social ufficiali che accompagna il pubblico verso il debutto del GrandTour LaVitaÈAdesso, in programma dal 24 ottobre 2026. Da oggi, lunedì 14 settembre, è online un nuovo videoframmento dedicato a “Un treno per dove”, brano tratto da La vita è adesso, l’album più venduto di sempre in Italia. Il video intreccia immagini storiche e nuove elaborazioni con la musica del cantautore, mentre alcuni passaggi del testo sono affidati alla voce recitante dell’attrice Anna Foglietta.
il progetto artistico
“Frammenti” ripercorre settimana dopo settimana le tracce dell’album attraverso immagini, illustrazioni, grafiche, musica e voci recitanti, costruendo un racconto che accompagna idealmente verso “Che notte è questa! la partenza”. L’appuntamento del 24 ottobre inaugurerà a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese a Roma, il GrandTour con sette concerti live. La scaletta unirà i brani più celebri di Baglioni all’esecuzione dal vivo, per la prima volta nella sua interezza, di tutte le canzoni de La vita è adesso. Il viaggio si concluderà il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali con “Che notte è questa! il ritorno”.
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