Claudio Baglioni, online un nuovo “frammento” verso il GrandTour

Prosegue il progetto multimediale “frammenti” di Claudio Baglioni, il percorso sui suoi canali social ufficiali che accompagna il pubblico verso il debutto del GrandTour LaVitaÈAdesso, in programma dal 24 ottobre 2026. Da oggi, lunedì 14 settembre, è online un nuovo videoframmento dedicato a “Un treno per dove”, brano tratto da La vita è adesso, l’album più venduto di sempre in Italia. Il video intreccia immagini storiche e nuove elaborazioni con la musica del cantautore, mentre alcuni passaggi del testo sono affidati alla voce recitante dell’attrice Anna Foglietta.