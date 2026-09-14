Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Barletta

gianni morandi a barletta, la possibile scaletta del concerto

Dopo l’appuntamento di Ostuni, lunedì 14 settembre Gianni Morandi riprenderà il tour con lo show in programma al Fossato del Castello di Barletta. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate: da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Scende la pioggia passando per Apri tutte le porte, Banane e lampone, Bella signora e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:

C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Monghidoro

Occhi di ragazza

Se perdo anche te

L’attrazione

La mia nemica amatissima

Futura / Piazza Grande

Vita

Un mondo d’amore

Grazie perché

Bella signora

Solo insieme saremo felici

L’allegria

Canzoni stonate

Varietà

In amore

Apri tutte le porte

Ragazzo fortunato

Se non avessi più te

Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte

Canzoni

Uno su mille

Scende la pioggia

Banane e lampone