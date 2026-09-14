Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Barletta

Dopo lo spettacolo di Barletta, giovedì 17 settembre Gianni Morandi porterà la sua musica sul palco del Teatro di Verdura di Palermo per l’appuntamento inserito nel cartellone del Wave Summer Music 2026. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Catania, Massa, Torbole sul Garda, Bergamo e Napoli
Nuovo appuntamento con la tournée di Gianni Morandi. Il 14 settembre il cantante (FOTO) sarà in concerto a Barletta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
gianni morandi a barletta, la possibile scaletta del concerto
Dopo l’appuntamento di Ostuni, lunedì 14 settembre Gianni Morandi riprenderà il tour con lo show in programma al Fossato del Castello di Barletta. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate: da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Scende la pioggia passando per Apri tutte le porte, Banane e lampone, Bella signora e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:
- C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
- Monghidoro
- Occhi di ragazza
- Se perdo anche te
- L’attrazione
- La mia nemica amatissima
- Futura / Piazza Grande
- Vita
- Un mondo d’amore
- Grazie perché
- Bella signora
- Solo insieme saremo felici
- L’allegria
- Canzoni stonate
- Varietà
- In amore
- Apri tutte le porte
- Ragazzo fortunato
- Se non avessi più te
- Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte
- Canzoni
- Uno su mille
- Scende la pioggia
- Banane e lampone
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Dopo il concerto di Barletta, giovedì 17 settembre Gianni Morandi porterà la sua musica sul palco del Teatro di Verdura di Palermo per lo spettacolo inserito nel cartellone del Wave Summer Music 2026. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Catania, Massa, Torbole sul Garda e Bergamo. Chiusura in programma il 1° ottobre all'Arena Flegrea di Napoli. Questo il calendario con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live:
- 17 settembre – Palermo (Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026)
- 19 settembre – Catania (Villa Bellini – Wave Summer Music 2026)
- 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
- 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
- 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
- 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)
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