Claudio Baglioni lascia la Siae e si affida a Soundreef

Dopo una lunga collaborazione con la SIAE, Claudio Baglioni ha scelto di affidare la raccolta e la gestione dei suoi diritti d’autore a Soundreef. L’accordo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 e segna un passaggio importante nella carriera del cantautore, che ha spiegato di voler intraprendere questo nuovo percorso “con fiducia”, guardando allo sviluppo del proprio repertorio e ai progetti futuri. “Ogni nuova tappa nasce dall’intenzione di dare ancora più valore al complesso delle mie opere e alla storia della mia carriera”, ha dichiarato Baglioni, ringraziando la SIAE per il cammino condiviso negli anni. L’operazione è stata seguita dagli avvocati Giorgio Assumma, per l’artista, e Guido Scorza, per Soundreef.