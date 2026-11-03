Il 4 novembre arrivano su Disney+ i primi tre episodi del nuovo capitolo della serie creata da Ryan Murphy. Ricominciano le storie che attraversano lo studio legale “Grant, Ronson & Greene” fra matrimoni, divorzi, tradimenti, decisioni spietate e lusso sfrenato. E il cast rimane stellare: accanto a Kardashian riprendono i loro ruoli Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Sarah Paulson Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“La vendetta è un gioco spietato. Siamo donne di legge e ordine, non dimenticatelo mai”. A dirlo è Glenn Close - nei panni della ferrea avvocata divorzista Dina Standish - nel trailer della seconda stagione del legal drama All's Fair, che torna con un nuovo capitolo il 4 novembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ricominciano quindi le vicende legali delle avvocatesse dello studio “Grant, Ronson & Greene”, e non mancheranno intrighi, segreti e il lusso esagerato che ha scatenato una spirale di amore/odio nel pubblico e nella critica della prima stagione. Il cast della serie creata da Ryan Murphy rimane quello stellare di un anno fa: oltre a Close, non mancheranno Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Sarah Paulson.

Di cosa parla All's Fair All's Fair è incentrata sullo studio legale “Grant, Ronson & Greene”, fondato dalle avvocatesse divorziste Allura Grant (Kim Kardashian) e Liberty Ronson (Naomi Watts) e dall’investigatrice Emerald Greene (Niecy Nash-Betts) che, dieci anni prima, hanno lasciato un grosso studio legale a causa dei pregiudizi misogini nei loro confronti. La loro più acerrima nemica è Carrington Lane (Sarah Paulson), ex collega che le accusa di averla abbandonata, mentre la loro mentore è Dina Standish (Glenn Close), ex proprietaria dello studio dove Allura, Liberty, Emerald e Carrington lavoravano in precedenza. La storia si sviluppa su due piani: quello personale delle protagoniste - fra matrimoni, divorzi, tradimenti, segreti e decisioni spietate - e quello professionale con i casi che lo studio segue, come quello di Sheila Baskin (Judith Light), una cliente determinata a divorziare dal ricchissimo marito. Com’è finita la prima stagione di All's Fair? Nella prima stagione Allura ha scoperto che suo marito Chase (Matthew Noszka) ha una relazione con Milan (Teyana Taylor), stagista dello studio, e l’ha messa incinta: così ha deciso di aiutare la ragazza, che vuole crescere il bambino da sola. Chase però sembra voler provare a salvare il matrimonio, mettendo in difficoltà Allura che prova dei forti sentimenti per lui. Liberty ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Reggie, ma dopo aver scoperto dei segreti finanziari poco piacevoli ha annullato le nozze. Emerald è stata drogata e violentata da un uomo che, si scopre, potrebbe averlo fatto per vendicarsi del suicidio del padre per il quale incolpa Dina. L’uomo viene poi trovato morto per un colpo di arma da fuoco e, anche se sembra un suicidio, una detective della polizia di Los Angeles sospetta che le protagoniste possano essere coinvolte. Carrington ha alimentato sempre di più il suo rancore per Allura e Liberty e ha accettato di rappresentare Chase nella causa di divorzio, poi si è alleata con la collega Alberta Dome (Lorraine Toussaint) per distruggere la “Grant, Ronson & Greene”. Inoltre ha avuto una chance per entrare finalmente nello studio di Allura e Liberty, su proposta di Dina, ma la votazione si è conclusa con un pareggio e alla fine la mentore ha deciso di non volerla. Dina ha affrontato la morte del marito Doug (Ed O'Neill) a causa di un tumore, e nella scena finale della prima stagione viene arrestata per l'omicidio dello stupratore di Emerald. Vedi anche All's Fair, il cast della serie con Kim Kardashian e Glenn Close. FOTO

Kim Kardashian e Glenn Close in una scena di All's Fair 2 - ©Webphoto

Cosa sappiamo della seconda stagione di All's Fair Secondo la sinossi ufficiale pubblicata sul sito di Disney+, “nella seconda stagione, i tacchi sono altissimi, ma la posta in gioco è ancora più alta. Le alleanze che cambiano mettono alla prova le amicizie e una rivelazione sconvolgente minaccia lo studio”. E il trailer non risparmia anticipazioni di grandi litigi, Carr che sembra ancora più determinata a distruggere lo studio delle ex colleghe, un tentato omicidio, una sposa imbrattata di vernice rossa e quella che appare una rissa fra le protagoniste che finisce con un rovinoso bagno in una fontana. Il cast della seconda stagione di All's Fair Nel seconda stagione di All's Fair tornano nei panni dei loro personaggi Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Teyana Taylor e Matthew Noszka. È stato poi rivelato che al cast si unisce come regular Cauã Reymond, attore e modello brasiliano il cui ruolo però rimane ancora avvolto nel mistero. Le guest star della seconda stagione Tra le guest star della seconda stagione ci sono Dorinda Medley nel ruolo di Loni, Denise Richards in quello di Jenna, Margo Martindale in quello di Gloria, Kathleen Garrett in quello della dottoressa Joan Wessen, Jemarcus Kilgore in quello di Ezra Green, Noah Fearnley in quello di Brody, e Joshua Suiter e Armani Barrett nei ruoli di Elijah ed Egypt Greene. Vedi anche All’s Fair, il trailer della prima stagione. VIDEO

Quando la serie incrocia la vita reale: l’esame di Kim Kardashian Nel trailer della seconda stagione della serie, Milan annuncia di aver superato l’esame di Stato e Allura ironizza: “Io non l’ho superato al primo tentativo”. Una battuta che non è solo finzione: infatti Kim Kardashian, dal 2019, sta studiando per diventare avvocato, ma nel novembre 2025 non ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense in California e, a quanto trapelato, non ci riproverà prima del 2027. Inoltre, Kim è figlia di uno dei più famosi avvocati degli Stati Uniti, Robert Kardashian, scomparso nel 2003, che fece anche parte del team difensivo di O.J. Simpson (al centro di un’altra serie di Ryan Murphy, The People vs OJ). Leggi anche Kim Kardashian contro ChatGPT per esami falliti in Giurisprudenza

Kim Kardashian, Sarah Paulson e Naomi Watts in una scena di All's Fair 2

Donne che lottano per altre donne Il primo degli episodi della seconda stagione di All's Fair ha debuttato in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma, dove per l’occasione sono arrivate Naomi Watts e Kim Kardashian. “Non ho letto le sceneggiature prima di firmare - ha detto all’Ansa Naomi Watts - Ho firmato basandomi su Ryan Murphy, ovviamente sul suo lavoro, e sul fatto che avessi avuto un paio di esperienze davvero positive e gioiose lavorando con lui. Ma mi è piaciuta molto l'idea centrale, ovvero che ci fossero donne brave a proteggersi e a lottare per altre donne, aiutandole a rialzarsi e a tornare a prosperare”. È “un elemento che ho adorato anch’io - ha sottolineato Kim Kardashian - E penso che sia un messaggio importante per tutte, non prendiamo tutto troppo sul serio, ma lottiamo sempre l'una per l'altra”. Da Allura a Kim e da Liberty a Naomi “Penso che Allura stia cercando di imparare dai suoi errori - ha continuato Kardashian - Anche se è tentata, si sta imponendo dei limiti molto rigidi per non commettere di nuovo lo stesso errore”. Liberty invece “è come se fosse una persona nuova - ha spiegato Watts - Si è risvegliata in qualcuno di molto diverso, piuttosto imprevedibile”. Ma “cosa si può dire degli errori? Commetti un errore una volta, ma se poi lo rifai, è una scelta”. Parlando poi dei legami dei personaggi con le loro personalità, Kardashian ha osservato: “Sono un avvocato nella serie, interpretare questo ruolo potrebbe anche farlo essere una figura terapeutica per me, nella speranza di diventare un giorno un avvocato”. Watts invece non trova il suo personaggio “particolarmente catartico” ma “i temi centrali della serie sono molto positivi e stimolanti per le donne, si parla di un modello a cui aspirare e spero che il pubblico, soprattutto le giovani donne, la trovino incoraggiante e interessante”. Vedi anche Naomi Watts ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. FOTO

Kim Kardashian, Niecy Nash-Bett e Naomi Watts in una scena di All's Fair 2 - ©Webphoto