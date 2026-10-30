Dexter Resurrection 2, cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Introduzione
Da venerdì 30 ottobre arriva su Paramount+ la seconda stagione dello spin-off con Michael C. Hall, presentata in anteprima al Lucca Comics & Games e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Dexter Morgan è di nuovo a New York, alle prese con due serial killer molto diversi e con un nemico che non aveva mai incontrato: la crisi di mezza età. Nel cast entrano Brian Cox e Dan Stevens, mentre tornano Uma Thurman e Jack Alcott
Quello che devi sapere
Dexter e la crisi di mezza età
A vent’anni dal debutto della serie originale, il medico legale più inquietante della tv torna con nuovi episodi. La seconda stagione di Dexter: Resurrection è disponibile in streaming da oggi, dopo l’anteprima che ha animato il Lucca Comics & Games. Alla guida c’è ancora Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo già candidato agli Emmy, che riporta il protagonista nella Grande Mela per un capitolo che si annuncia tra i più cupi della saga. Il cuore della stagione è il cambiamento interiore del protagonista. Sopravvissuto agli eventi del passato, Dexter non si accontenta più di essere vivo e comincia a interrogarsi sul proprio futuro. A spiegarlo è stato lo stesso Michael C. Hall, collegato dagli Stati Uniti con il pubblico di Lucca: “All’inizio di questa stagione Dexter ha superato lo stupore di essere ancora vivo e l’euforia di tutte quelle vittime, e si ritrova a chiedersi: e adesso? Cosa faccio? Sta attraversando una sorta di crisi di mezza età”. Non si tratta, ha precisato l’attore, di cercare una compagna più giovane o un’auto sportiva, ma della frustrazione di restare invisibile: “Comincia a desiderare ardentemente un grado di riconoscimento che non ha mai provato prima, il che, per uno come lui, è una cosa molto pericolosa”. Un’idea che riecheggia anche nel trailer, dove il protagonista promette di raccontare finalmente chi è davvero.
La trama
Sul fronte della trama, Dexter si trova a fronteggiare due assassini agli antipodi. Il primo è il New York Ripper, interpretato da Brian Cox, una figura che ha terrorizzato la città per decenni e che, pur essendosi fermato da tempo, continua a tormentare chi è sopravvissuto alla sua furia. Il secondo è il Five Borough Killer, affidato a Dan Stevens: un volto nuovo del crimine newyorkese, che sfida apertamente la polizia annunciando i propri omicidi e poi mettendoli in pratica, con un metodo che ricorda il celebre caso del killer dello Zodiaco. Intanto Harrison, il figlio di Dexter interpretato da Jack Alcott, prosegue il suo personale percorso alla ricerca di giustizia, e il rapporto tra i due resta uno dei fili centrali della storia.
Il cast, tra ritorni e new entry
Accanto a Hall tornano Uma Thurman nei panni di Charley, la donna che nella prima stagione selezionava gli assassini per conto del miliardario Leon Prater; e poi Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar, di nuovo nel ruolo di Harry Morgan, il padre e coscienza del protagonista. Oltre a Cox e Stevens, entrano nel cast fisso Bokeem Woodbine, vincitore di un Emmy, nel ruolo del capitano Mixon, e Nona Parker Johnson, che interpreta Fiona. Tra le guest star ritroviamo Krysten Ritter, già vista nella prima stagione come Lady Vengeance, mentre Gabriel Luna si aggiunge come ospite nel ruolo di un altro killer, Ray Ballard.
Michael C. Hall e l’amore per l’Italia
Durante l’incontro di Lucca, condotto dalla cantante Cristina Scabbia, grande fan della serie, Hall ha raccontato anche il suo legame con il nostro Paese. “Sono stato a Roma due volte e l’ho adorata”, ha detto, ricordando l’emozione di entrare nella chiesa di Santa Maria del Popolo e trovarsi davanti alla Crocifissione di San Pietro di Caravaggio. “Ero completamente sorpreso di imbattermi per caso in un capolavoro simile, senza dover attraversare corridoi pieni di controlli di sicurezza come in un museo”, ha spiegato l’attore, sottolineando quanto la storia sia presente ovunque. “Spero di tornare”, ha concluso.