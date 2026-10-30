Dexter Resurrection 2, cosa aspettarsi dalla nuova stagione

A vent’anni dal debutto della serie originale, il medico legale più inquietante della tv torna con nuovi episodi. La seconda stagione di Dexter: Resurrection è disponibile in streaming da oggi, dopo l’anteprima che ha animato il Lucca Comics & Games. Alla guida c’è ancora Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo già candidato agli Emmy, che riporta il protagonista nella Grande Mela per un capitolo che si annuncia tra i più cupi della saga. Il cuore della stagione è il cambiamento interiore del protagonista. Sopravvissuto agli eventi del passato, Dexter non si accontenta più di essere vivo e comincia a interrogarsi sul proprio futuro. A spiegarlo è stato lo stesso Michael C. Hall, collegato dagli Stati Uniti con il pubblico di Lucca: “All’inizio di questa stagione Dexter ha superato lo stupore di essere ancora vivo e l’euforia di tutte quelle vittime, e si ritrova a chiedersi: e adesso? Cosa faccio? Sta attraversando una sorta di crisi di mezza età”. Non si tratta, ha precisato l’attore, di cercare una compagna più giovane o un’auto sportiva, ma della frustrazione di restare invisibile: “Comincia a desiderare ardentemente un grado di riconoscimento che non ha mai provato prima, il che, per uno come lui, è una cosa molto pericolosa”. Un’idea che riecheggia anche nel trailer, dove il protagonista promette di raccontare finalmente chi è davvero.