Lucca Comics e Games 2026: gli ospiti più attesi della 60^ edizione

Introduzione
Saranno centinaia gli ospiti dell’edizione dei 60 anni di Lucca Comics & Games, che si terrà da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre nella città toscana. Ecco i più attesi, divisi per sezione.
Quello che devi sapere
FUMETTO
Ricchissimo il parterre di ospiti lato fumetto. Gli autori e autrici annunciati arrivano da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Corea, Taiwan, Argentina, Ucraina, Russia, Libano, Iran, Egitto e Palestina. Un record di presenze per gli ospiti asiatici, con 15 autori e autrici giapponesi, 5 taiwanesi, 2 cinesi, 2 coreani.
Si parte da Claudio Castellini, autore del primo meta-poster di Lucca Comics & Games. Dal Giappone arriva Go Nagai, tra i padri del manga e creatore di Divina Commedia, Devilman, Mazinger Z, e UFO Robot Grendizer (28-30/10). Tunué ospita il pluripremiato duo Gurihiru (28/10-01/11), il duo di fumettiste e illustratrici giapponesi formato da Chifuyu Sasaki alle matite e chine e ai colori Naoko Kawano (Avatar: The Last Airbender, Unico), mentre Star Comics porta Yuu Watase (30/10–01/11), autrice di Fushigi Yuugi. E ancora J-POP Manga con Saka Mikami, fumettista di fama mondiale nata a inizio 2000 (The Fragrant Flower Blooms with Dignity), Panini Comics accoglie Paru Itagaki, autrice di Beastars e Sanda (29–31 ottobre) e riporta Peach Momoko, diventata una delle figure più rivoluzionarie del fumetto americano moderno con Marvel Comics. Presente per l’intera manifestazione anche l’autrice Marco Kohinata (Mangaverse), per la prima volta in Italia, e Miyako Cojima con Hikari. Furuya Usamaru con l’edizione integrale di Litchi Hikari Club (Coconino Press); Shintaro Kago con Hollow Press – casa editrice che porterà anche Tetsunori Tawaraya con l’anteprima del suo nuovo fumetto, Zalic – e, con In Your Face Comix, saranno presenti Kōichi Matsuda, con l’anteprima assoluta di Unmei, e Minoru Sugiyama, autore di Girl Device e Mother Cosmos (edito in Italia da Star Comics) mentre la Lucca Manga School ospiterà Yoshiyasu Tamura. Il viaggio si sposta in Corea, con due autori presenti per tutto il festival: JH, autore di Ho qualcosa da dirti e The Horizon (ReNoir Gaijin) e vincitore dello Yellow Kid Fumetto dell’Anno 2025 e l’illustratrice Cheong-gwa (The Broken Ring: This Marriage Will Fail Anyway, Jundo). Anche la Cina regala sorprese con Jundo, che porta il beniamino dei webtoon Liang Azha (All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie), presente tutti i giorni, e il regista Li Haoling, creatore di Link Click, una delle figure più influenti della nuova animazione cinese che sarà ospite (30-31/10). Infine, si arriva a Taiwan, con cinque autori presenti per l’intera manifestazione: Toshokan ospita Chang Sheng, candidato agli Eisner Awards 2026 in ben due categorie (un vero primato per un artista di Taiwan). Grazie alla collaborazione con Taiwan Comics, Toshokan porterà anche Nownow (Guardienne. Il canto delle donne invisibili) mentre Mondadori porta Karmarket (Riposa in pezzi). Completano il gruppo di Taiwan Comics Li Lung-Chieh e Lang-Chi, entrambi inediti in Italia.
Dagli Stati Uniti arrivano Frank Miller, Jonathan Hickman e il filippino-statunitense Deniz Camp (Panini Comics), Samuel Sattin e Jesse Lonergan (Tunué), Phillip Kennedy Johnson e Chris Condon (Scott’s Collectables), Jeff Dekal, Brian Michael Bendis e David Mack (Mirage Comics), Paul Azaceta (saldaPress), Darick Robertson (Cart Gallery), Tillie Walden (Bao Publishing). Dall’Argentina Fernando Blanco (Scott’s Collectables), Leandro Fernandez (Cart Gallery), Eduardo Risso (001 Edizioni); dal Canada Boum (Tunué) e Seth (Coconino Press) e dalla Colombia Jago Dibuja (Tora Edizioni). Passando all’Europa, gli spagnoli Nil Valderrama (Star Comics), Paco Roca (Tunué), Rafa Sandoval, Sergio Dávila e Jordi Tarragona (Mirage Comics), Jordi Lafebre (Bao Publishing), Enrique Vegas (Hikari/001 Edizioni) e Laia López (Tora Edizioni); il fumettista di origine macedone Boban Pesov (Tunué); i croati Stipan Morian (Panini Comics) e Danijel Žeželj (Eris Edizioni); i francesi Géo e Nicholas Hitori De (Star Comics), Tony Valente (Edizioni BD), Jade Khoo (Bao Publishing), Sylvain Repos e Pierre Alary (Renoir Comics), Patrick Prugne (Edizioni Segni d’Autore); i belgi Olivier Schrauwen (Coconino Press) e Thierry Van Hasselt (Eris Edizioni). Dalla Gran Bretagna Peter Milligan (Panini Comics) e Martin Simmonds (Scott’s Collectables), e dalla Germania Mawil (Barta) e Jenny Jinya (Silly Studios). Guardando più a Est, dalla Russia Stepan Razorёnov (Hollow Press) e dall’Ucraina Kat Solomko (Edizioni BD e J-POP Manga). Il nostro viaggio continua con artisti e artiste dall’Egitto come Deena Mohamed (Coconino Press), dall’Iran Majid Bita (Canicola), dal Libano Lina Ghaibeh e Gina Nakhle Koller (Round Robin) e dalla Palestina Mohammad Sabaaneh (Round Robin).
GAMES
Joe Manganiello torna a Lucca come curatore speciale del programma di Lucca60 dedicato a Dungeons & Dragons. Tra le novità verrà presentata la linea D&D Icons, che vedrà alcuni dei creativi più celebri del gioco riportare in vita ambientazioni amatissime come Dragonlance e Greyhawk. A Lucca saranno presenti tra gli altri anche gli autori Tracy e Laura Hickman, che porteranno il grande ritorno di Dragonlance.
A Lucca arriva anche un altro universo che negli ultimi anni ha cambiato il modo di raccontare e vivere il gioco di ruolo. Christopher Perkins, Creative Director di Darrington Press, ed Elise Rezendes, Senior RPG Producer dei giochi di ruolo di Critical Role, racconteranno l’espansione di Critical Role dall’actual play a un universo transmediale fatto di animazione, giochi, libri, live show e merchandising.
Tra i main guest dell’area Games ci sarà Marko Djurdjevic, artista, autore e creative director con trent’anni di carriera per Marvel, Riot Games, Sony, Warner Bros., Hasbro e Guerrilla Games, fondatore dello studio SIXMOREVODKA e creatore del GdR Degenesis. Lucca Comics & Games sarà il palcoscenico per la prima presentazione pubblica europea di ORKEN, la sua nuova serie epic fantasy transmediale creator-owned lanciata su Kickstarter dall’autore.
TRADING CARD GAME E GIOCHI DA TAVOLO
Oltre ai già annunciati Rebecca Guay e Scott M. Fischer, Wizards of the Coast e Boose portano una straordinaria line-up di artisti: per la prima volta a Lucca Evyn Fong, autrice della carta Dawnhand Eulogist, e Alexis Ziritt, insieme a Marta Nael, Justine Jones, Paolo Parente, Domenico Cava e Karl Kopinski, disponibili per meet & greet, firme e artwork unici. Galactus Roma SRL ospita invece per la prima volta gli illustratori Lucas Graciano, Ryan Pancoast e Steve Prescott, presenti per tutta la manifestazione con firme e sketch dal vivo.
Per i giochi da tavolo, MS Edizioni e Hidden Games portano l’anteprima di Fourth Wing – L’ascesa del Capo d’Ala, con i firmacopie di Barbascura X, Enrico Macchiavello, Simone Guida di Nova Lectio e Alan D’Amico
MUSICA
Warner Music torna a Lucca Comics e rafforza la sua presenza nello spazio del Franceschetto con un’area esclusiva interamente dedicata alla musica e ai veri collezionisti. Una grande parte dell’esperienza sarà dedicata al mondo degli 883, con un’area unica pensata su misura per i fan. Il palinsesto si arricchirà inoltre di eventi speciali e firmacopie di tanti artisti, il cui elenco completo verrà svelato ufficialmente nel corso delle prossime settimane sui social di Warner Music Italy. Tra i primi nomi annunciati: Ariete e Giuse The Lizia.
Un progetto dinamico e immersivo, nato per offrire un’esperienza imperdibile a tutti gli appassionati per poter incontrare, dal vivo, i propri artisti preferiti e scoprire delle vere e proprie rarità discografiche.
Come da tradizione, il Sony Music Store farà tappa all’interno del punto vendita Sky Stone & Songs in Via Vittorio Veneto 7. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno di Giorgio Vanni, che presenterà il nuovo progetto discografico Generazione Vanni con un esclusivo firmacopie che si terrà sabato 31 ottobre insieme a Max Longhi. Imperdibile anche l’appuntamento di venerdì 30 ottobre al Foro Boario, alle 22,30 con il DJ set di Daniel Tek “Alla DiscoTEKa”. Spazio anche alla grande musica Rock con i Karma, band iconica del panorama italiano, protagonisti di un progetto speciale in edizione limitata “Karma 1994-2023” che ne celebra la storia, anche attraverso il fumetto Ophelia (edito da Edizioni BD) nato da un’idea di David Moretti, Giuseppe Camuncoli e Daniele Orlandini, ispirato alla canzone omonima contenuta nell’ultimo loro album “K3”.
Oltre all’attesissimo ritorno dei Cavalieri del Re e la magia di Yoko Kanno che si esibirà in un concerto dedicato alle sue memorabili colonne sonore, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini si trasforma domenica 1° novembre nel palcoscenico per i brividi di Voci di Mezzo, il format creato a Lucca Comics & Games da Cristina Poccardi che da oltre 10 anni riunisce le grandi voci italiane del doppiaggio e le mitologie contemporanee.
Appuntamento poi domenica 1° novembre alle ore 19.00 con Cristina Poccardi (autrice e produttrice dello spettacolo) e Mirko Fabbreschi (autore, compositore e leader dei Raggi Fotonici), e con Riccardo Suárez, Marco Vivio, Flavio Aquilone, Manuel Meli, Alessandro Quarta, Riccardo Onorato, Riccardo Rossi e Barbara De Bortoli.
In Piazzale Verdi si festeggerà, scatenandosi con le performance live. Il sabato a Lucca arriva l’energia del power metal: il great power è delle chitarre, delle voci, dei tempi incalzanti. In line-up gli Elettra Storm, gli Alterium e infine, dalla Germania, gli attesissimi Grailknights. Dalla potenza sonora e l’energia del power metal si passa ai ritmi e alle melodie della tradizione celtico-irlandese, l’immancabile folk dell’isola di smeraldo, i suoni e le atmosfere tramandate nel tempo e sempre perfette per muoversi insieme. È la serata Emerald sounds, con i Gens d’Ys, I Santi Bevitori, e la Uncle Bard & The Dirty Bastards.
VIDEOGAME
SQUARE ENIX celebra la serie FINAL FANTASY VII Remake a Lucca Comics & Games con il leggendario producer Yoshinori Kitase, che sarà ospite di un Community Q&A dedicato all’eredità del gioco originale e della serie Remake, nonché di una Career Masterclass in cui condividerà il suo straordinario percorso all’interno del franchise; al termine dell’evento, riceverà un posto nella Walk of Fame del festival. I fan avranno l’opportunità di incontrarlo durante sessioni di firmacopie dedicate. Infine, alla Casa del Boia, uno showcase dedicato a FINAL FANTASY VII REVELATION con nuove informazioni, omaggi e merchandising in vendita.
CD PROJEKT RED porta due panel, entrambi in inglese: "Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel", con lo showrunner Bartosz Stybor e la produttrice esecutiva Saya Elder, e "Returning to the Path", dedicato a The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past con la presentazione della demo. Completano il programma una sessione pen & paper e The Witcher Cosplay Parade per le strade di Lucca.
Remedy Entertainment arriva con Mikael Kasurinen, Creative Director di CONTROL Resonant (disponibile da oggi, 24 settembre), per incontrare i fan e raccontare la genesi del progetto.
Il festival ospita inoltre alcuni degli autori più influenti della storia del medium: Hideki Kamiya (Devil May Cry, Ōkami, Bayonetta), Stephen Bliss, ex Senior Artist Rockstar Games e volto artistico di GTA, Daniel Dociu, leggenda della concept art di Guild Wars, Charles Cecil, che presenta Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, e Noah Falstein, tra i veterani di LucasArts.
LIBRI
Al Conservatorio di Musica Luigi Boccherini si terranno gli “Incontri al tramonto”, tre aperitivi dedicati a fantasy, creature e passione; tornerà il “Premio Arcimago” per romanzi fantasy italiani inediti, con lo scrittore e sceneggiatore Manlio Castagna che annuncerà i cento progetti ammessi alla seconda fase; e il “Concerto in Arte” festeggerà i trent’anni di carriera dell’illustratore Paolo Barbieri insieme alla musica del Conservatorio.
Tra i grandi ospiti internazionali, Mercurio Books porterà a Lucca lo scrittore statunitense Christopher Buehlman, autore del cult horror medievale Tra due fuochi. Con L’Ippocampo Edizioni arriveranno i graphic designer Miraphora Mina ed Eduardo Lima, fondatori dello studio MinaLima, con la collana MinaLima Classics; l’illustratore francese Frédéric Pillot; Benjamin Lacombe, illustratore e direttore artistico; e Stan Manoukian, illustratore e autore. Il Castoro OFF riporterà a Lucca Chris Riddell, illustratore britannico e vignettista politico. Il 31 ottobre arriverà inoltre per la prima volta al festival il divulgatore e scrittore Alberto Angela. Il festival vedrà anche le presenze della regina del romance Rokia per Magazzini Salani con Dangerous Love e delle scrittrici Hazel Riley e Stefania S. per Sperling & Kupfer.
Tora Edizioni pubblicherà Cosa fare a Lucca quando sei morto, il librogame ufficiale di Lucca Comics & Games, scritto dall’autore Mauro Longo, illustrato da Alessandro Pietramolla e con copertina dell’illustratore Alberto Dal Lago; con Solum Ego, illustrato da Cristina Calvagno, la scrittrice Licia Troisi debutterà invece nel mondo dei librogame, anche in un cofanetto esclusivo a tiratura limitata illustrato da Alberto Dal Lago. Mondadori proporrà una tiratura limitata de L’alba sulla mietitura di Suzanne Collins con cover dell’illustratore Quasirosso (ospite anche di Gigaciao con una nuova edizione da lui illustrata di Alice nel paese delle meraviglie) mentre Giunti Editore celebrerà i vent’anni di Hyperversum di Cecilia Randall con un’edizione da collezione arricchita da un nuovo capitolo, dado d20 e sticker, e i venticinque anni di W.I.T.C.H. con 250 copie di Il cuore solo sa in variant cover esclusiva, firmato dall’attrice Lodovica Comello.
Longanesi porterà la scrittrice Alessia Gazzola con l’anteprima esclusiva di Miss Bee & l’inganno in prima classe; Newton Compton la scrittrice Francesca Tamburini; Giunti l’autrice, content creator e attrice Eleonora Gaggero con la distopia Anomaly. Al Boccherini si ritroveranno anche la scrittrice Paola Barbato, l’editor e scrittrice Gisella Laterza, Licia Troisi, gli scrittori Daniele Nicastro e Massimo Vitali e il fumettista Gud, tra relazioni e storie costruite intorno alle scelte; mentre l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani tornerà alla Terra di Mezzo con lo studioso, saggista e traduttore Paolo Nardi e la storica della moda Erica Martin, tra eredità culturale e immaginario visivo.
MOVIE
Disney+ torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, con gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri per la prima volta ospiti del Festival insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz.
Sky porterà Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 con il regista Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che presenteranno l’anteprima del quinto episodio, mentre Piazza San Francesco ospiterà uno spazio dedicato alla serie.
Lucky Red aprirà il programma dell’Area Movie con Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. in occasione dei 50 anni dello Studio Aardman, alla presenza del fondatore Peter Lord e del regista Matthew Walker. Attesissimo anche Hirokazu Kore-eda, che accompagnerà il suo ultimo film Look Back, tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto; e la proiezione in 4k del capolavoro di Hayao Miyazaki Kiki – Consegne a domicilio.
Warner Bros. Pictures presenterà l’anteprima di Il Gatto col Cappello con il regista Alessandro Carloni e le voci italiane Stefano Fresi e Herbert Ballerina, oltre a uno spazio dedicato al Loggiato Pretorio.
Diverse attività saranno dedicate ad Adventure Time: Missioni Leggendarie (in italia in onda su Cartoon Network e Boing), alla presenza dello showrunner Nate Cash.
Crunchyroll porta per la prima volta in Italia, in collaborazione con l’editore italiano Jundo, Li Haoling, autore e regista di Link Click e To Be Hero X. Il programma includerà inoltre la proiezione di un film recap esclusivo di Link Click.
CD PROJEKT RED porterà invece a Lucca lo showrunner Bartosz Sztybor e la produttrice esecutiva Saya Elder per un panel dedicato a Cyberpunk: Edgerunners 2.
Omaggio a Frank Miller, presente con la regista Silenn Thomas per il documentario Frank Miller: American Genius.
Toei Animation Europe presenta la première occidentale di Star Detective PreCure – The Movie! alla presenza del produttore Hibiki Minagawa. Dynit presenterà invece in anteprima nazionale Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme con il regista Naoya Ando e il produttore Takashi Maekawa. Completano il programma RIFT – Il futuro è in gioco, docu-game prodotto da Infinity LAB e presentato dal regista e master Claudio Di Biagio