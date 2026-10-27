Lucca Comics e Games 2026: gli ospiti più attesi della 60^ edizione

Ricchissimo il parterre di ospiti lato fumetto. Gli autori e autrici annunciati arrivano da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Corea, Taiwan, Argentina, Ucraina, Russia, Libano, Iran, Egitto e Palestina. Un record di presenze per gli ospiti asiatici, con 15 autori e autrici giapponesi, 5 taiwanesi, 2 cinesi, 2 coreani.

Si parte da Claudio Castellini, autore del primo meta-poster di Lucca Comics & Games. Dal Giappone arriva Go Nagai, tra i padri del manga e creatore di Divina Commedia, Devilman, Mazinger Z, e UFO Robot Grendizer (28-30/10). Tunué ospita il pluripremiato duo Gurihiru (28/10-01/11), il duo di fumettiste e illustratrici giapponesi formato da Chifuyu Sasaki alle matite e chine e ai colori Naoko Kawano (Avatar: The Last Airbender, Unico), mentre Star Comics porta Yuu Watase (30/10–01/11), autrice di Fushigi Yuugi. E ancora J-POP Manga con Saka Mikami, fumettista di fama mondiale nata a inizio 2000 (The Fragrant Flower Blooms with Dignity), Panini Comics accoglie Paru Itagaki, autrice di Beastars e Sanda (29–31 ottobre) e riporta Peach Momoko, diventata una delle figure più rivoluzionarie del fumetto americano moderno con Marvel Comics. Presente per l’intera manifestazione anche l’autrice Marco Kohinata (Mangaverse), per la prima volta in Italia, e Miyako Cojima con Hikari. Furuya Usamaru con l’edizione integrale di Litchi Hikari Club (Coconino Press); Shintaro Kago con Hollow Press – casa editrice che porterà anche Tetsunori Tawaraya con l’anteprima del suo nuovo fumetto, Zalic – e, con In Your Face Comix, saranno presenti Kōichi Matsuda, con l’anteprima assoluta di Unmei, e Minoru Sugiyama, autore di Girl Device e Mother Cosmos (edito in Italia da Star Comics) mentre la Lucca Manga School ospiterà Yoshiyasu Tamura. Il viaggio si sposta in Corea, con due autori presenti per tutto il festival: JH, autore di Ho qualcosa da dirti e The Horizon (ReNoir Gaijin) e vincitore dello Yellow Kid Fumetto dell’Anno 2025 e l’illustratrice Cheong-gwa (The Broken Ring: This Marriage Will Fail Anyway, Jundo). Anche la Cina regala sorprese con Jundo, che porta il beniamino dei webtoon Liang Azha (All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie), presente tutti i giorni, e il regista Li Haoling, creatore di Link Click, una delle figure più influenti della nuova animazione cinese che sarà ospite (30-31/10). Infine, si arriva a Taiwan, con cinque autori presenti per l’intera manifestazione: Toshokan ospita Chang Sheng, candidato agli Eisner Awards 2026 in ben due categorie (un vero primato per un artista di Taiwan). Grazie alla collaborazione con Taiwan Comics, Toshokan porterà anche Nownow (Guardienne. Il canto delle donne invisibili) mentre Mondadori porta Karmarket (Riposa in pezzi). Completano il gruppo di Taiwan Comics Li Lung-Chieh e Lang-Chi, entrambi inediti in Italia.

Dagli Stati Uniti arrivano Frank Miller, Jonathan Hickman e il filippino-statunitense Deniz Camp (Panini Comics), Samuel Sattin e Jesse Lonergan (Tunué), Phillip Kennedy Johnson e Chris Condon (Scott’s Collectables), Jeff Dekal, Brian Michael Bendis e David Mack (Mirage Comics), Paul Azaceta (saldaPress), Darick Robertson (Cart Gallery), Tillie Walden (Bao Publishing). Dall’Argentina Fernando Blanco (Scott’s Collectables), Leandro Fernandez (Cart Gallery), Eduardo Risso (001 Edizioni); dal Canada Boum (Tunué) e Seth (Coconino Press) e dalla Colombia Jago Dibuja (Tora Edizioni). Passando all’Europa, gli spagnoli Nil Valderrama (Star Comics), Paco Roca (Tunué), Rafa Sandoval, Sergio Dávila e Jordi Tarragona (Mirage Comics), Jordi Lafebre (Bao Publishing), Enrique Vegas (Hikari/001 Edizioni) e Laia López (Tora Edizioni); il fumettista di origine macedone Boban Pesov (Tunué); i croati Stipan Morian (Panini Comics) e Danijel Žeželj (Eris Edizioni); i francesi Géo e Nicholas Hitori De (Star Comics), Tony Valente (Edizioni BD), Jade Khoo (Bao Publishing), Sylvain Repos e Pierre Alary (Renoir Comics), Patrick Prugne (Edizioni Segni d’Autore); i belgi Olivier Schrauwen (Coconino Press) e Thierry Van Hasselt (Eris Edizioni). Dalla Gran Bretagna Peter Milligan (Panini Comics) e Martin Simmonds (Scott’s Collectables), e dalla Germania Mawil (Barta) e Jenny Jinya (Silly Studios). Guardando più a Est, dalla Russia Stepan Razorёnov (Hollow Press) e dall’Ucraina Kat Solomko (Edizioni BD e J-POP Manga). Il nostro viaggio continua con artisti e artiste dall’Egitto come Deena Mohamed (Coconino Press), dall’Iran Majid Bita (Canicola), dal Libano Lina Ghaibeh e Gina Nakhle Koller (Round Robin) e dalla Palestina Mohammad Sabaaneh (Round Robin).