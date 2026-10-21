Mayor of Kingstown, data di uscita e foto della stagione 5 con Renner

Mayor of Kingstown, data di uscita e foto della stagione 5 della serie con Jeremy RennerSerie TV
La serie tv poliziesca creata da Taylor Sheridan tornerà con l'ultima stagione il 15 gennaio 2027 su Paramount+
La serie tv poliziesca Mayor of Kingstown, creata da Taylor Sheridan (Yellowstone) e con protagonista Jeremy Renner, tornerà con la quinta e ultima stagione il 15 gennaio 2027 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La piattaforma di streaming ha pubblicato le prime foto dei nuovi episodi che, secondo la sinossi ufficiale, riprenderanno “sulla scia dell’omicidio di Tracy e della vendetta scatenata su Callahan da Mike (Jeremy Renner) e Kyle McLusky (Taylor Handley). L’agente dell’FBI Russell Hardy (David Morse) arriva a Kingstown alla ricerca del “fuggitivo” Callahan. Un vero uomo di legge, l’agente Hardy minaccia di portare alla luce tutti i peccati e i segreti di Mike e di sconvolgere il precario equilibrio di potere di Kingstown”.
IL CAST
Il cast della quinta stagione della serie tv Mayor of Kingstown comprende Jeremy Renner (Avengers) nel ruolo di Mike McLusky, Taylor Handley nel ruolo di Kyle McLusky, David Morse nel ruolo di Russell Hardy, Edie Falco nel ruolo di Nina Hobba, Laura Benanti nel ruolo di Cindy Stephens, Hugh Dillon nel ruolo di Ian Ferguson, Robi Bamtefa nel ruolo di Deverin “Bunny” Washingston, Derek Webster nel ruolo di Stevie, Necar Zadegan nel ruolo di Evelyn, Nichole Galicia nel ruolo di Rebecca e Lennie James nel ruolo di Frank Moses.
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IL CREATORE TAYLOR SHERIDAN
Taylor Sheridan ha creato la serie tv Mayor of Kingstown insieme a Hugh Dillon. Entrambi sono anche produttori esecutivi dello show. Gli altri produttori includono Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Wendy Riss, Evan Perazzo, Michael Slovis, Regina Corrado e Keith Cox. Dave Erickson è anche showrunner, mentre Taylor Sheridan ha diretto l’episodio pilota. La serie è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. La serie tv Mayor of Kingstown fa parte del crescente numero di progetti televisivi di Taylor Sheridan per Paramount+, che trasmette anche Landman con Billy Bob Thornton, gli spin-off di Yellowstone rispettivamente intitolati 1923 e 1883, Lioness con Zoe Saldaña e Nicole Kidman, Lawmen: La storia di Bass Reeves, Tulsa King di Sylvester Stallone e il suo spin-off Frisco King con Samuel L. Jackson.
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LA QUARTA STAGIONE DELLA SERIE TV MAYOR OF KINGSTOWN
Nella quarta stagione della serie tv Mayor of Kingstown, Mike McLusky affrontava nuovi nemici in una guerra tra bande, mentre nuovi personaggi si contendevano il potere in città dopo l’arrivo dei russi. “Mike deve vedersela con una nuova direttrice del carcere testarda per proteggere i suoi cari, mentre fa i conti con i demoni del suo passato”, recitava la sinossi ufficiale.
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JEREMY RENNER, LA CARRIERA
Nato il 7 gennaio 1971 a Modesto, in California, l’attore Jeremy Renner ha avuto la grande occasione nel mondo del cinema nel 2002, quando ha interpretato il serial killer Jeffrey Dahmer nel film Dahmer – Il cannibale di Milwaukee. Nel 2003 ha proseguito nel film S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine con Colin Farrell e Samuel L. Jackson, nel 2004 ha recitato nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di Asia Argento e nel 2005 ha recitato nel film North Country – Storia di Josey con Charlize Theron e Woody Harrelson. Dopo altre apparizioni, nel 2008 ha recitato come protagonista nel film The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, per il quale ha ottenuto la prima candidatura ai Premi Oscar come Miglior attore. Nel 2011 ha ricevuto la seconda candidatura alla statuetta per il film The Town con Ben Affleck, stavolta nella categoria Miglior attore non protagonista. Nello stesso anno ha recitato nel film Mission: Impossible – Protocollo fantasma, nel 2012 ha recitato nei film The Bourne Legacy e Thor (dove ha interpretato il ruolo di Occhio di Falco), nel 2013 ha recitato nel film American Hustle – L’apparenza inganna con Christian Bale, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Amy Adams, nel 2015 ha recitato nel film Mission: Impossible – Rogue Nation, nel 2016 ha recitato nel film Arrival (che nel 2017 ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar nella categoria Miglior film) con Amy Adams, nel 2018 ha recitato nel film I segreti di Wind River di Taylor Sheridan e nel 2025 ha recitato nel film Wake Up Dead Man: Knives Out. L’attore ha ripreso il ruolo di Occhio di Falco anche nei successivi progetti del Marvel Cinematic Universe, rispettivamente nei film The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Endgame (2019) e nella miniserie Hawkeye (2021). Sul fronte della vita privata, il 1º gennaio 2023 l’attore era rimasto gravemente ferito in un incidente. Era stato infatti investito dal suo spalaneve nel tentativo di salvare il nipote, che stava per essere travolto. In seguito, aveva subito numerose fratture e aveva affrontato una lunga riabilitazione.
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