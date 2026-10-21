Mayor of Kingstown, data di uscita e foto della stagione 5 con Renner

JEREMY RENNER, LA CARRIERA

Nato il 7 gennaio 1971 a Modesto, in California, l’attore Jeremy Renner ha avuto la grande occasione nel mondo del cinema nel 2002, quando ha interpretato il serial killer Jeffrey Dahmer nel film Dahmer – Il cannibale di Milwaukee. Nel 2003 ha proseguito nel film S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine con Colin Farrell e Samuel L. Jackson, nel 2004 ha recitato nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di Asia Argento e nel 2005 ha recitato nel film North Country – Storia di Josey con Charlize Theron e Woody Harrelson. Dopo altre apparizioni, nel 2008 ha recitato come protagonista nel film The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, per il quale ha ottenuto la prima candidatura ai Premi Oscar come Miglior attore. Nel 2011 ha ricevuto la seconda candidatura alla statuetta per il film The Town con Ben Affleck, stavolta nella categoria Miglior attore non protagonista. Nello stesso anno ha recitato nel film Mission: Impossible – Protocollo fantasma, nel 2012 ha recitato nei film The Bourne Legacy e Thor (dove ha interpretato il ruolo di Occhio di Falco), nel 2013 ha recitato nel film American Hustle – L’apparenza inganna con Christian Bale, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Amy Adams, nel 2015 ha recitato nel film Mission: Impossible – Rogue Nation, nel 2016 ha recitato nel film Arrival (che nel 2017 ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar nella categoria Miglior film) con Amy Adams, nel 2018 ha recitato nel film I segreti di Wind River di Taylor Sheridan e nel 2025 ha recitato nel film Wake Up Dead Man: Knives Out. L’attore ha ripreso il ruolo di Occhio di Falco anche nei successivi progetti del Marvel Cinematic Universe, rispettivamente nei film The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Endgame (2019) e nella miniserie Hawkeye (2021). Sul fronte della vita privata, il 1º gennaio 2023 l’attore era rimasto gravemente ferito in un incidente. Era stato infatti investito dal suo spalaneve nel tentativo di salvare il nipote, che stava per essere travolto. In seguito, aveva subito numerose fratture e aveva affrontato una lunga riabilitazione.