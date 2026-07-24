Cole Hauser è tornato a parlare del passaggio da "Yellowstone" a "Dutton Ranch", lo spin-off Paramount+ che lo vede di nuovo nei panni di Rip Wheeler accanto alla Beth Dutton di Kelly Reilly
In un'intervista a Cinemablend, Cole Hauser - parlando di Dutton Ranch - ha descritto un set profondamente diverso da quello della serie madre, segnato soprattutto dall'assenza operativa di Taylor Sheridan: "Tutto è cambiato". Un cambio di rotta che si intreccia con le voci di tensioni dietro le quinte e con l'avvicendamento alla guida della produzione.
Un set senza il suo architetto
Quando Yellowstone si è chiusa, dalla saga dei Dutton sono nate due serie: Marshals, dedicata a Kayce e approdata sulla CBS, e Dutton Ranch, il progetto Paramount+ costruito attorno a Rip e Beth. Il secondo, però, non ha potuto contare sulla stessa struttura creativa che aveva definito il titolo originale.
"Ci sono state delle difficoltà", ha ammesso Hauser. "Non avere Taylor lì con noi, per poter lavorare davvero insieme a questi nuovi sceneggiatori, questi nuovi registi... Tutto è cambiato". L'attore ha spiegato che l'unico vero elemento di continuità è stato il ritorno di Finn Little, mentre il resto della squadra era interamente nuovo.
Del gruppo storico, in effetti, sono rimasti soltanto Hauser, Reilly, Little e la regista Christina Alexandra Voros, che aveva già firmato episodi di diverse serie firmate Sheridan. Impossibile, in queste condizioni, lavorare come se si trattasse di una sesta stagione di Yellowstone: è stato necessario costruire da zero un metodo comune con un team mai incontrato prima.
Il caso Feehan e le tensioni dietro le quinte
Il quadro si complica se si guarda a quanto emerso nei mesi scorsi. Diverse ricostruzioni hanno riferito di presunti attriti tra il cast e Chad Feehan, ideatore ed ex showrunner della serie. Le cause esatte della sua uscita non sono note, ma secondo le indiscrezioni le rimostranze di Ed Harris sul proprio personaggio e sullo show avrebbero pesato sull'addio di Feehan e sulla successiva nomina di Benjamin Cavell come showrunner della seconda stagione.
Feehan ha lasciato il progetto prima del debutto, ma dopo la chiusura delle riprese della prima stagione, e resta accreditato come creatore della serie. La sua uscita sarebbe legata a contrasti con il cast, con Taylor Sheridan e con David Glasser, alla guida di 101 Studios.
L'orgoglio per la prima stagione e i piani per il futuro
Nonostante tutto, il bilancio di Cole Hauser è positivo. "Quest'anno ci siamo fatti il mazzo", ha raccontato, spiegando di non aver percepito, all'epoca, né il rumore esterno né il peso delle aspettative sullo show. La priorità, ha detto, era abbassare la testa e lavorare con le risorse a disposizione, imparando in corsa insieme ai nuovi sceneggiatori come recitare e come raccontare quella storia. "Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato, e non vedo l'ora di rifarlo", ha confessato.
La seconda stagione entrerà in produzione all'inizio del 2027, con un cast che - oltre a Reilly, Hauser e Little - comprende anche Annette Bening, Ed Harris e Jai Courtney.