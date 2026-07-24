In un'intervista a Cinemablend, Cole Hauser - parlando di Dutton Ranch - ha descritto un set profondamente diverso da quello della serie madre, segnato soprattutto dall'assenza operativa di Taylor Sheridan: "Tutto è cambiato". Un cambio di rotta che si intreccia con le voci di tensioni dietro le quinte e con l'avvicendamento alla guida della produzione.

Un set senza il suo architetto

Quando Yellowstone si è chiusa, dalla saga dei Dutton sono nate due serie: Marshals, dedicata a Kayce e approdata sulla CBS, e Dutton Ranch, il progetto Paramount+ costruito attorno a Rip e Beth. Il secondo, però, non ha potuto contare sulla stessa struttura creativa che aveva definito il titolo originale.

"Ci sono state delle difficoltà", ha ammesso Hauser. "Non avere Taylor lì con noi, per poter lavorare davvero insieme a questi nuovi sceneggiatori, questi nuovi registi... Tutto è cambiato". L'attore ha spiegato che l'unico vero elemento di continuità è stato il ritorno di Finn Little, mentre il resto della squadra era interamente nuovo.

Del gruppo storico, in effetti, sono rimasti soltanto Hauser, Reilly, Little e la regista Christina Alexandra Voros, che aveva già firmato episodi di diverse serie firmate Sheridan. Impossibile, in queste condizioni, lavorare come se si trattasse di una sesta stagione di Yellowstone: è stato necessario costruire da zero un metodo comune con un team mai incontrato prima.