Lioness, il trailer della 3° stagione della serie tv con Zoe Saldana

Con il prosieguo della vicenda, la tensione si intensifica e i protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con un contesto in cui gli equilibri diventano sempre più instabili. La nuova stagione promette di approfondire il lato più personale della missione, portando i personaggi ad affrontare situazioni nelle quali la sfera privata e quella professionale finiranno inevitabilmente per sovrapporsi

L’attesa per il ritorno della serie televisiva Lioness, che arriverà con una terza stagione, entra nel vivo con la pubblicazione del primo trailer ufficiale della terza stagione, diffuso da Paramount+. La piattaforma ha accompagnato l’uscita delle nuove immagini annunciando anche la data del debutto dei prossimi episodi, fissata per domenica 2 agosto 2026, quando la serie tornerà in esclusiva per proporre un nuovo capitolo della storia ideata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan. Il racconto riprenderà seguendo una missione ancora più delicata e rischiosa rispetto al passato, destinata a trascinare il team Lioness all’interno di un intricato scenario internazionale fatto di operazioni sotto copertura, minacce diffuse e tradimenti.

Con il prosieguo della vicenda, la tensione si intensifica e i protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con un contesto in cui gli equilibri diventano sempre più instabili. La nuova stagione promette infatti di approfondire il lato più personale della missione, portando i personaggi ad affrontare situazioni nelle quali la sfera privata e quella professionale finiranno inevitabilmente per sovrapporsi.

Zoe Saldaña e Nicole Kidman guidano il cast

Al centro della produzione torna Zoe Saldaña, vincitrice del premio Oscar, che oltre a interpretare la protagonista ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva. Accanto a Zoe Saldaña è nuovamente presente Nicole Kidman, anch'essa vincitrice del premio Oscar e produttrice esecutiva della serie. Insieme guidano un thriller di spionaggio al femminile realizzato da Paramount Television Studios e 101 Studios.

Una missione sempre più pericolosa

Nel corso della terza stagione Joe, interpretata da Zoe Saldaña, dovrà trovare un difficile equilibrio tra gli obblighi imposti dal proprio incarico e la vita personale, mentre nuovi avversari iniziano ad agire nell'ombra. L'intreccio si sviluppa attraverso organizzazioni clandestine, agenti stranieri e tradimenti che coinvolgono direttamente i protagonisti, dando vita a un'operazione sempre più intricata nella quale le apparenze si rivelano ingannevoli.

A sostenere Joe nel corso della missione ci saranno Kaitlyn, interpretata da Nicole Kidman, e Westfield, interpretato da Michael Kelly. Insieme dovranno fronteggiare una minaccia capace di infiltrarsi in ogni aspetto della vita della protagonista, rendendo il confine tra dimensione personale e operativa sempre più sottile.

Da sinistra: Michael Kelly nel ruolo di Byron Westfield e Nicole Kidman nel ruolo di Kaitlyn in Lioness, episodio 5 della terza stagione, disponibile in streaming su Paramount+, 2026. Crediti fotografici: Ryan Green/Paramount+.

Il cast della nuova stagione

Oltre a Zoe Saldaña e Nicole Kidman, il cast di Lioness comprende anche il vincitore del premio Oscar Morgan Freeman, il candidato agli Emmy Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier e Ian Bohen.

La produzione della serie

La squadra dei produttori esecutivi di Lioness è composta da Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski e Keith Cox.

Per chi desiderasse recuperare gli episodi già distribuiti, le prime due stagioni di Lioness sono disponibili sulla piattaforma Paramount+.