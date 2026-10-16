VisionQuest e il ritorno di Ultron, la recensione della serie Marvel

La vicenda si sviluppa attraverso il rapporto di Visione con le intelligenze artificiali che popolano il suo mondo, tra cui F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e J.A.R.V.I.S.

Figure nate per assistere gli esseri umani diventano parte di una riflessione più ampia sul confine tra programmazione e libero arbitrio.

Il ritorno di Ultron, sopravvissuto grazie a una copia conservata nello spazio mentale di Visione, introduce una minaccia che non è soltanto fisica: costringe il protagonista a confrontarsi con una parte oscura della propria storia.

La serie si interroga su quanto una coscienza artificiale possa comprendere l’umanità senza averla mai vissuta davvero. Attraverso Visione e il confronto con Ultron, VisionQuest mette in discussione il confine tra intelligenza e consapevolezza, tra la capacità di elaborare informazioni e quella di attribuire loro un significato.

Avere accesso ai ricordi, infatti, non equivale necessariamente a comprenderli, così come riconoscere un’emozione non significa essere in grado di provarla. È in questa distanza che si sviluppa il conflitto del protagonista, chiamato a distinguere ciò che è stato programmato per essere da ciò che può scegliere di diventare. La fantascienza Marvel diventa così uno strumento per affrontare una questione profondamente umana: sono i ricordi a definire la nostra identità o è il modo in cui li viviamo a renderci ciò che siamo?

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