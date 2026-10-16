VisionQuest e il ritorno di Ultron, la recensione della serie Marvel

Introduzione
Il Marvel Cinematic Universe torna a esplorare il confine tra intelligenza artificiale e sentimenti con VisionQuest, la nuova serie disponibile su Disney+. Otto episodi in un viaggio tra fantascienza, memoria e ricerca di sé, riportando al centro Visione, uno dei personaggi più enigmatici dell’universo MCU.
Dopo WandaVision e Agatha All Along, la storia completa un percorso narrativo che intreccia magia e tecnologia. Accanto a Paul Bettany torna anche James Spader, nuovamente legato alla voce e alla presenza di Ultron. I primi episodi sono già disponibili in streaming e sono stati proiettati durante la Festa del Cinema di Roma. Ogni giovedì andranno in onda due nuovi episodi fino al 29 ottobre. Il finale è in programma per il 10 novembre.
Quello che devi sapere
Visione riparte da zero: la memoria non basta a essere umani
VisionQuest riparte dalla versione bianca di Visione, ricostruita dopo gli eventi di WandaVision. Il personaggio interpretato da Paul Bettany conserva i ricordi della propria esistenza, ma deve ancora capire che cosa significhi possederli senza riuscire a trasformarli in emozioni.
La serie sceglie così di partire da una domanda profondamente umana: quanto di ciò che siamo dipende dalla memoria, dai legami e dalle esperienze vissute? Più che un nuovo capitolo dominato dall’azione del supereroe, la storia si presenta come un’indagine sull’identità, in cui la tecnologia diventa lo strumento per interrogare la coscienza.
I primi due episodi (e un'anticipazione breve del terzo) di VisionQuest sono stati proiettati durante la Festa del Cinema di Roma (LO SPECIALE). La serie ha otto episodi totali: ogni giovedì andranno in onda due nuovi episodi fino al 29 ottobre. Il finale sarà il prossimo 10 novembre. Trasmessa in streaming da Disney+ è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
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Intelligenza artificiale e coscienza
La vicenda si sviluppa attraverso il rapporto di Visione con le intelligenze artificiali che popolano il suo mondo, tra cui F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e J.A.R.V.I.S.
Figure nate per assistere gli esseri umani diventano parte di una riflessione più ampia sul confine tra programmazione e libero arbitrio.
Il ritorno di Ultron, sopravvissuto grazie a una copia conservata nello spazio mentale di Visione, introduce una minaccia che non è soltanto fisica: costringe il protagonista a confrontarsi con una parte oscura della propria storia.
La serie si interroga su quanto una coscienza artificiale possa comprendere l’umanità senza averla mai vissuta davvero. Attraverso Visione e il confronto con Ultron, VisionQuest mette in discussione il confine tra intelligenza e consapevolezza, tra la capacità di elaborare informazioni e quella di attribuire loro un significato.
Avere accesso ai ricordi, infatti, non equivale necessariamente a comprenderli, così come riconoscere un’emozione non significa essere in grado di provarla. È in questa distanza che si sviluppa il conflitto del protagonista, chiamato a distinguere ciò che è stato programmato per essere da ciò che può scegliere di diventare. La fantascienza Marvel diventa così uno strumento per affrontare una questione profondamente umana: sono i ricordi a definire la nostra identità o è il modo in cui li viviamo a renderci ciò che siamo?
Il duello tra Paul Bettany e James Spader
Paul Bettany offre una prova misurata e intensa, costruendo un Visione sospeso tra la precisione della macchina e il desiderio di comprendere ciò che lo rende diverso da essa.
Il suo personaggio comunica spesso attraverso esitazioni, silenzi e piccoli scarti emotivi, dando corpo a un conflitto che non ha bisogno di essere continuamente spiegato.
James Spader, dal canto suo, restituisce a Ultron una presenza magnetica e inquietante: il suo ritorno ravviva la serie e introduce un antagonista capace di dominare le scene anche attraverso la sola voce. Interessante anche il rapporto con Thomas Shepard, un adolescente che potrebbe essere legato a Visione da una connessione molto più profonda di quanto sembri inizialmente.
Il terzo capitolo di un percorso Marvel
VisionQuest chiude idealmente il percorso iniziato con WandaVision e proseguito con Agatha All Along, pur adottando un tono diverso da quello delle due serie precedenti.
Se la prima esplorava il lutto e il bisogno di ricostruire una realtà perduta, mentre la seconda si muoveva tra magia e identità, qui il centro del racconto è la coscienza artificiale.
Il legame con il passato Marvel non serve soltanto a richiamare personaggi conosciuti, ma offre l’occasione per rimettere in discussione ciò che sappiamo di Visione. Si tratta di un racconto autonomo, più introspettivo che spettacolare.
Il viaggio di Visione alla scoperta di sé
Tutto ruota attorno ai dilemmi dei personaggi e le implicazioni filosofiche della tecnologia.
La cura visiva e gli effetti speciali contribuiscono a costruire un universo coerente con la natura artificiale del protagonista, accompagnandone il percorso interiore senza rinunciare alla dimensione spettacolare tipica della Marvel.
Il confronto con Ultron aggiunge profondità alla vicenda, riportando in primo piano il rapporto tra ciò che Visione è stato e ciò che potrebbe diventare.
La serie si distingue soprattutto per la capacità di andare oltre i poteri e i conflitti tradizionali dei supereroi, concentrandosi sulla ricerca di un'identità che non può essere definita soltanto dai ricordi o dalla programmazione.
In questo percorso, le emozioni assumono un ruolo centrale, diventando un elemento che mette in discussione ogni certezza del protagonista. VisionQuest si inserisce così nel Marvel Cinematic Universe con un racconto che unisce fantascienza e riflessione esistenziale, esplorando il significato dell'umanità attraverso lo sguardo di chi cerca ancora di comprenderla.