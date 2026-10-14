VisionQuest, trama e cast della serie tv Marvel in uscita su Disney+ il 14 ottobreSerie TV
Introduzione
Il 14 ottobre debutta su Disney+ VisionQuest, la nuova serie televisiva targata Marvel Studios con protagonista Paul Bettany dedicata alle avventure di Visione.
Lo show, in streaming con i primi due episodi su Disney+ nella data del rilascio, conta otto episodi totali. Ogni giovedì andranno in onda due nuovi episodi fino al 29 ottobre. Il finale è in programma per il 10 novembre.
Alla Festa del Cinema di Roma (LO SPECIALE), dove Bettany è atteso tra gli ospiti internazionali, la proiezione dei primi due episodi su grande schermo, più i primi dieci minuti del terzo in anteprima.
Quello che devi sapere
VisionQuest, il calendario delle date di uscita della serie Marvel
VisionQuest è una serie televisiva del 2026 che sviluppa sul piccolo schermo una nuova storia dell'MCU Marvel Cinematic Universe dedicata a Visione, il supereroe interpretato da Paul Bettany.
Lo show, composto da otto episodi totali, ciascuno lungo circa un'ora, con gli ultimi di durata superiore a 60 minuti, uscirà con nuovi episodi ogni settimana secondo il seguente calendario:
La serie è trasmessa in streaming da Disney+ ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
(VEDI TUTTE LE SERIE TV DI OTTOBRE)
I legami col MCU, i film e le serie da vedere/conoscere
VisionQuest è la 18esima serie televisiva Marvel trasmessa in streaming da Disney+, la trama è in continuità con i film e le serie del MCU.
Per la conoscenza del protagonista sono fondamentali i film Marvel Avengers: Age of Ultron, (2015) per l'origine del personaggio e Avengers: Infinity War (2018) per la sua fine.
Inoltre, è molto importante aver visto le serie televisive WandaVision (2021), per le versioni di Visione nel Multiverso, il suo rapporto con Wanda Maximoff (anche nel film Captain America: Civil War) e la conoscenza dei suoi figli, e Agatha All Along (2024) per gli sviluppi del Westview e l'introduzione di Thomas Shepard.
La trama di VisionQuest
Visione è scampato al suo destino ma vive nascosto, alle prese con i conflitti della sua natura di androide.
Dentro di lui coabitano la sua versione originale, quella riprogrammata da Wanda a Westworld - un'arma sfuggita alle proprie funzioni - insieme alle Intelligenze Artificiali create da Tony Stark, F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. e il famigerato Ultron, che lo insidia più di tutte.
Una taglia sulla sua testo lo costrige alla fuga. Con lui c'è Thomas Shepard, un giovane misterioso che potrebbe rivelare legami con uno dei figli perduti.
Il cast della serie con Paul Bettany
Paul Bettany torna nei panni di Visione, storico personaggio del MCU. Con lui torna l'attore statunitense James Spader, introdotto al cinema nel 2015 come Ultron.
Thomas Shepard è l'attore classe 1999 Ruaridh Mollica, già apparso in Witness Number 3.
Dal MCU torna anche il britannico James D'Arcy. Sono new entry, invece: Todd Stashwick, T’Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis e Jonathan Sayer, Emily Hampshire.