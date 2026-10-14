VisionQuest è la 18esima serie televisiva Marvel trasmessa in streaming da Disney+, la trama è in continuità con i film e le serie del MCU.

Per la conoscenza del protagonista sono fondamentali i film Marvel Avengers: Age of Ultron, (2015) per l'origine del personaggio e Avengers: Infinity War (2018) per la sua fine.

Inoltre, è molto importante aver visto le serie televisive WandaVision (2021), per le versioni di Visione nel Multiverso, il suo rapporto con Wanda Maximoff (anche nel film Captain America: Civil War) e la conoscenza dei suoi figli, e Agatha All Along (2024) per gli sviluppi del Westview e l'introduzione di Thomas Shepard.



VisionQuest - Disney Italia, Courtesy