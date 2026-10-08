Estranei, trama e cast della serie tv con Elena Radonicich in tv dal 9 ottobreSerie TV
Introduzione
La serie tv crime Estranei di Cosimo Alemà con protagonisti Elena Radonicich e Ricky Memphis andrà in onda in quattro prime serate da venerdì 9 ottobre 2026.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
A Correggio, dove vive una delle più grandi comunità sikh d'Italia, la scomparsa di due giovani innamorati rompe gli equilibri del paese. A indagare sul caso è Laura (Elena Radonicich), carabiniera tornata per assistere il padre malato, affiancata da Bisan (Kel Giordano), tornato a casa dopo anni trascorsi nella legione straniera e cugino del ragazzo scomparso.
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IL CAST
Il cast include Elena Radonicich nel ruolo di Laura Macchi, Ricky Memphis nel ruolo del Maresciallo Bodini, Kel Giordano nel ruolo di Bisan Singh, Marco Cocci nel ruolo di Mario Ferrari, Valentina Carnelutti nel ruolo di Silvia Carulli, Sebastian Luque Herrera nel ruolo di Matteo, Maurizio Donadoni nel ruolo di Antonio Macchi, Eleonora Giovanardi nel ruolo di Paola Galli, con la partecipazione di Giulio Scarpati nel ruolo del Capitano Adani e con Isabella Ferrari nel ruolo di Loredana.
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IL RAPPORTO TRA LE DUE COMUNITÀ
"La storia dell’immigrazione in Italia è giovane rispetto ad altri Paesi europei", ha spiegato Elena Radonicich in un'intervista a Radio Deejay. "In Italia è difficile che ci siamo comunità di seconda o terza generazione, loro invece sono un caso unico: sono sikh, ma sono emiliani. La cosa che cerca di dire la serie è che l’integrazione è un processo, non è una cosa che si accende e si spegne: va mantenuta e va curata". Ha proseguito: "Io ritorno a Correggio per una questione familiare. E nel bel mezzo del mio ritorno c’è una sparizione di questi moderni Romeo e Giulietta, una coppia composta da un’italiana e un sikh, che riapre un po’ questa “ferita” tra due comunità e anche la grande domanda di come si possano tenere insieme due tessuti sociali non cedendo ai pregiudizi".
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IL PERSONAGGIO DI RICKY MEMPHIS
"Il mio personaggio è pieno di pregiudizi", ha raccontato Ricky Memphis. È un maresciallo stanco, all’antica, che quando vede tornare lei è anche geloso del suo lavoro e si sente scavalcato, per di più da una donna. Ma poi divento buono...".
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