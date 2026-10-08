Estranei, trama e cast della serie tv con Elena Radonicich

"La storia dell’immigrazione in Italia è giovane rispetto ad altri Paesi europei", ha spiegato Elena Radonicich in un'intervista a Radio Deejay. "In Italia è difficile che ci siamo comunità di seconda o terza generazione, loro invece sono un caso unico: sono sikh, ma sono emiliani. La cosa che cerca di dire la serie è che l’integrazione è un processo, non è una cosa che si accende e si spegne: va mantenuta e va curata". Ha proseguito: "Io ritorno a Correggio per una questione familiare. E nel bel mezzo del mio ritorno c’è una sparizione di questi moderni Romeo e Giulietta, una coppia composta da un’italiana e un sikh, che riapre un po’ questa “ferita” tra due comunità e anche la grande domanda di come si possano tenere insieme due tessuti sociali non cedendo ai pregiudizi".

LEGGI ANCHE: 20 FILM AL CINEMA DA VEDERE A OTTOBRE. FOTO

©IPA/Fotogramma