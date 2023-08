9/13 ©Webphoto

Lo stesso anno prende parte anche a Ex - Amici come prima di Carlo Vanzina dove è Fabio De Rossi, un uomo tradito e lasciato per sms dalla fidanzata per colpa di un’insalata. Con manie suicide, è in cura presso uno psichiatra e un giorno finge di essere quest’ultimo per conquistare Valentina, una nuova paziente con altrettante manie suicide dopo essere stata lasciata dal fidanzato