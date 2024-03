Isabella Ferrari compie 60 anni: i film più belli dell’attrice

15/15 Ansa/WebPhoto

Ma nella carriera di Isabella Ferrari ci sono anche il teatro e la tv. Tra i ruoli più famosi sul piccolo schermo c’è quello della commissaria Giovanna Scalise, protagonista delle prime due stagioni di Distretto di polizia, andate in onda nel 2000 e nel 2001. Ha partecipato anche alla serie In Treatment: interpretava Mara, ex fidanzata e ritorno di fiamma di Giovanni (Sergio Castellitto). Nella foto: in alto il cast di Distretto di polizia, in basso una scena di In Treatment

